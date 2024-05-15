Подозреваемого в убийстве полицейского задержали в Костанайской области

Задержан подозреваемый в убийстве полицейского, тело которого обнаружили во дворе дома в Узункольском районе 10 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Костанайской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

"Проводятся все необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

Иная информация в интересах следствия не разглашается", - отметили в ДП Костанайской области.

Напомним, 10 мая в селе Узунколь во дворе своего дома обнаружено тело сотрудника районного отдела полиции с признаками насильственной смерти. Как отметили в ДП региона, погибший работал криминалистом и находился в ежегодном трудовом отпуске. По факту особо тяжкого преступления было возбуждено уголовное дело. Начались необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.