Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Нарушителей норм приличия сняли на видео в Павлодаре

Опубликовано:

Мужчина лежит на улице
Пьяный. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

В Павлодаре полицейские сняли на видео рейд по городу, в ходе которого были задержаны нетрезвые граждане, нарушившие нормы приличия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, более 300 административных правонарушений пресекли полицейские за первый день оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок".

В регионе выявили 81 нарушение миграционного законодательства и 51 факт распития спиртных напитков в общественных местах. 23 казахстанцев подозревают в совершении мелкого хулиганства. Установлено 13 нарушений ПДД пешеходами и задержаны четыре водителя, севших за руль авто в состоянии опьянения.

"Все нарушители привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Кроме этого, 65 лиц водворили в Центр временной адаптации и детоксикации", - рассказал начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

К примеру, во дворе одного из городских домов задержали двух молодых людей, распивавших спиртные напитки. За это нарушителям назначили штраф.

"Как показывает анализ, значительная часть правонарушений и несчастных случаев совершаются под влиянием алкоголя. В первую очередь, пьяный в общественном месте - это явное нарушение норм приличия и общественного порядка", - отметили в ДП Павлодарской области.

Для обеспечения спокойного отдыха граждан, должного правопорядка и общественной безопасности в предпраздничные дни павлодарские полицейские несут службу в усиленном режиме.

В эти дни полицейскими приняты дополнительные меры по предупреждению и пресечению правонарушений на улицах и в общественных местах.

Также для предупреждения и пресечения нарушений ПДД, недопущения дорожно-транспортных происшествий на дорогах области вводится усиленное патрулирование.

Отметим, что по ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге). 

Ранее в Павлодаре задержали нетрезвого мужчину, справлявшего нужду возле подъезда. Как отметили полицейские, он вел себя неадекватно. Горожанину назначили несколько суток ареста.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2177937-narushiteley-norm-prilichiya-snyali-na-video-v-pavlodare/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie