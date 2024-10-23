Нарушителей норм приличия сняли на видео в Павлодаре

В Павлодаре полицейские сняли на видео рейд по городу, в ходе которого были задержаны нетрезвые граждане, нарушившие нормы приличия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, более 300 административных правонарушений пресекли полицейские за первый день оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок".

В регионе выявили 81 нарушение миграционного законодательства и 51 факт распития спиртных напитков в общественных местах. 23 казахстанцев подозревают в совершении мелкого хулиганства. Установлено 13 нарушений ПДД пешеходами и задержаны четыре водителя, севших за руль авто в состоянии опьянения.

"Все нарушители привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Кроме этого, 65 лиц водворили в Центр временной адаптации и детоксикации", - рассказал начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

К примеру, во дворе одного из городских домов задержали двух молодых людей, распивавших спиртные напитки. За это нарушителям назначили штраф.

"Как показывает анализ, значительная часть правонарушений и несчастных случаев совершаются под влиянием алкоголя. В первую очередь, пьяный в общественном месте - это явное нарушение норм приличия и общественного порядка", - отметили в ДП Павлодарской области.

Для обеспечения спокойного отдыха граждан, должного правопорядка и общественной безопасности в предпраздничные дни павлодарские полицейские несут службу в усиленном режиме.

В эти дни полицейскими приняты дополнительные меры по предупреждению и пресечению правонарушений на улицах и в общественных местах.

Также для предупреждения и пресечения нарушений ПДД, недопущения дорожно-транспортных происшествий на дорогах области вводится усиленное патрулирование.

Отметим, что по ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Ранее в Павлодаре задержали нетрезвого мужчину, справлявшего нужду возле подъезда. Как отметили полицейские, он вел себя неадекватно. Горожанину назначили несколько суток ареста.