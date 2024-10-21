Полицейского ранили ножом в Уральске
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Полицейский получил ножевое ранение в Уральске - страж порядка находился в трудовом отпуске во время происшествия, передает местное издание "Мой Город".
Инцидент произошел 12 октября - 43-летний сотрудник полиции получил ножевое ранение, заявили в пресс-службе ДП ЗКО.
В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью начато досудебное расследование.
Отмечается, что стражи порядка установили и задержали подозреваемого.
Суд санкционировал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста.
В ДП региона подчеркнули, что сотрудник полиции находился в очередном трудовом отпуске.
Согласно статье 106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
Согласно статье 3 УК РК, тяжкий вред здоровью – вред здоровью человека, опасный для его жизни, либо иной вред здоровью, повлекший за собой:
- потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа;
- утрату органом его функций; неизгладимое обезображивание лица;
- расстройство здоровья, соединенное со значительной стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть;
- полную утрату профессиональной трудоспособности; прерывание беременности;
- психическое, поведенческое расстройство (заболевание), в том числе связанное с употреблением психоактивных веществ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2177013-policeyskogo-ranili-nozhom-v-uralske/