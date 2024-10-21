Полицейского ранили ножом в Уральске

Полицейский получил ножевое ранение в Уральске - страж порядка находился в трудовом отпуске во время происшествия, передает местное издание "Мой Город".

Инцидент произошел 12 октября - 43-летний сотрудник полиции получил ножевое ранение, заявили в пресс-службе ДП ЗКО.

В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью начато досудебное расследование.

Отмечается, что стражи порядка установили и задержали подозреваемого.

Суд санкционировал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста.

В ДП региона подчеркнули, что сотрудник полиции находился в очередном трудовом отпуске.

Согласно статье 106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Согласно статье 3 УК РК, тяжкий вред здоровью – вред здоровью человека, опасный для его жизни, либо иной вред здоровью, повлекший за собой:

потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа; утрату органом его функций; неизгладимое обезображивание лица; расстройство здоровья, соединенное со значительной стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть; полную утрату профессиональной трудоспособности; прерывание беременности; психическое, поведенческое расстройство (заболевание), в том числе связанное с употреблением психоактивных веществ.