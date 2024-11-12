Пропавшего мужчину нашли убитым в Алматинской области: стали известны подробности
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Накануне в Алматинской области нашли тело пропавшего 51-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Стали известны некоторые подробности дела, передает сайт телеканала КТК.
Как выяснилось, 51-летний мужчина пропал еще 2 ноября: он вышел из дома и не вернулся. Спустя неделю его тело с признаками насильственной смерти обнаружили на окраине села Алмалыбак.
По данным телеканала, погибший работал оценщиком в одном из ломбардов Алматы.
Предполагается, что его задушили, а после закопали.
По подозрению в жестокой расправе уже задержаны четыре человека. Сейчас полицейские выясняют мотивы преступления.
"По результатам оперативно-розыскных мероприятий 9 ноября сотрудниками криминальной полиции установлены, задержаны и водворены в ИВС четверо подозреваемых.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств и мотивов преступления", – проинформировал и. о. начальника УКП ДП Алматинской области Нуржан Кенесханулы.
Источник: КТК
Ранее сообщалось, что в Астане без признаков жизни обнаружили тело 20-летней девушки. Ее личность установили, по данному факту возбуждено уголовное дело.
А в области Абай найдено тело 30-летней девушки, которая пропала 26 мая - казахстанка уехала на попутке в Семей, а после перестала выходить на связь.
Что делать, если пропал человек
На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.
Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2186025-propavshego-muzhchinu-nashli-ubitym-v-almatinskoy-oblasti-stali-izvestny-podrobnosti/