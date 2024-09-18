Злостных нарушителей ПДД сняли на видео в Павлодаре

В Павлодаре полицейские на постоянной основе с помощью социальных сетей выявляют нарушителей ПДД. Некоторые из них попали на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники полиции Павлодарской области ежедневно при мониторинге социальных сетей выявляют факты нарушений ПДД со стороны водителей транспортных средств.

"К примеру, в ходе мониторинга в Павлодаре по проспекту Нурсултана Назарбаева был выявлен водитель, который, управляя транспортным средством, злостно нарушил правила дорожного движения", - рассказали в ДП Павлодарской области.

За нарушение правил маневрирования в отношении водителя составили административный материал.

Аналогичный факт выявили на улице Катаева. В отношении водителя за нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, также составлен административный материал и наложен штраф.

"Со всеми нарушителями проведена разъяснительная работа профилактического характера", - уточнили в ведомстве.

Департамент полиции напомнил участникам дорожного движения, что игнорирование ПДД может привести к трагическим последствиям.

Добавим, что по ст.595 КоАП РК невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

А по ст.606 КоАП РК нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения, влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).