Кабель на 2,1 млн тенге украли из строящегося медцентра в Шымкенте
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В Шымкенте из строящегося медцентра украли кабель на 2,1 млн тенге. Стражи порядка установили подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщили в полиции, из строящегося медцентра в Шымкенте был украден кабель размера 2500 метров. Сумма ущерба составила 2,1 млн тенге.
Установить подозреваемого полицейским помогла камера видеонаблюдения, которая зафиксировала двух мужчин с большим рулоном кабеля в руках.
По версии следствия, мужчина проник в недостроенное здание поздней ночью и похитил проложенный по стенам кабель.
Также в полиции сообщили, что подозреваемым оказался ранее судимый за грабеж, кражу и хулиганство житель города.
"Выяснилось, что после хищения чужого имущества, мужчина по дороге встретил знакомого и попросил помочь донести провод до дома. Похищенное он сдал в металлолом", – добавили в ведомстве.
Мужчину поместили в изолятор временного содержания, проводятся следственные мероприятия.
Напомним, ранее в Туркестанской области ночью из мечети были похищены два ковра. Полиция установила подозреваемую в краже. Похищенное имущество изъято.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063106-kabel-na-21-mln-tenge-ukrali-iz-stroyaschegosya-medtsentra-v-shymkente/