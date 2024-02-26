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Кабель на 2,1 млн тенге украли из строящегося медцентра в Шымкенте

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Подозреваемый со знакомым
Подозреваемый. Фото: polisia.kz

В Шымкенте из строящегося медцентра украли кабель на 2,1 млн тенге. Стражи порядка установили подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, из строящегося медцентра в Шымкенте был украден кабель размера 2500 метров. Сумма ущерба составила 2,1 млн тенге.

Установить подозреваемого полицейским помогла камера видеонаблюдения, которая зафиксировала двух мужчин с большим рулоном кабеля в руках.

По версии следствия, мужчина проник в недостроенное здание поздней ночью и похитил проложенный по стенам кабель.

Также в полиции сообщили, что подозреваемым оказался ранее судимый за грабеж, кражу и хулиганство житель города.

"Выяснилось, что после хищения чужого имущества, мужчина по дороге встретил знакомого и попросил помочь донести провод до дома. Похищенное он сдал в металлолом", – добавили в ведомстве.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания, проводятся следственные мероприятия.

Напомним, ранее в Туркестанской области ночью из мечети были похищены два ковра. Полиция установила подозреваемую в краже. Похищенное имущество изъято.

Также в Астане девушка лишилась телефона, денег, косметики и украшений после того, как провела вечер с новым знакомым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063106-kabel-na-21-mln-tenge-ukrali-iz-stroyaschegosya-medtsentra-v-shymkente/

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