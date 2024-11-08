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"Просил успокоиться": конфликт между братом и сестрой закончился ножевым ранением в Сатпаеве

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Мужчина и женщина ссорятся
Семейная ссора. Иллюстративное фото: Photodjo / Getty Images

В Сатпаеве вынесли приговор казахстанцу, обвиняемому в причинении тяжкого вреда здоровью родному брату. Потерпевший конфликтовал с их общей сестрой, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 11 августа 2024 года около девяти вечера обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, пришел домой вместе со своей гражданской супругой.

В доме находились его старший брат и младшая сестра. По информации суда, когда подсудимый вошел в гостиную, он увидел, как старший брат и младшая сестра ругались между собой.

"Обвиняемый попросил брата успокоиться, однако тот проявил еще больше агрессии, что привело к словесному конфликту.

Около 22.00, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый решил причинить тяжкий вред здоровью своему брату. Он прошел на кухню, взял нож и нанес лежащему на диване брату один удар в область грудной клетки справа", - установил суд.

Пострадавший был доставлен в центральную больницу № 1 Сатпаева с диагнозом "проникающее ножевое ранение в область грудной клетки справа, пневмоторакс".

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном. Его вина подтверждалась совокупностью доказательств, представленных и исследованных в суде.

При назначении наказания суд учел полное признание вины подсудимым и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Приговором суда обвиняемый был признан виновным по ч.1 ст.106 Уголовного кодекса. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в учреждении средней безопасности. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Шымкенте вынесли приговор бывшей сотруднице полиции, обвиненной в причинении тяжкого вреда здоровью соседке. Ранее она уже была осуждена. Судьбу ребенка женщины решат органы опеки.

В области Ұлытау беременную женщину осудили за удар ножом своего пьяного сожителя, который поднял на нее руку. Женщина в содеянном чистосердечно раскаялась и просила суд не лишать ее свободы, что и произошло.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2184815-prosil-uspokoitsya-konflikt-mezhdu-bratom-i-sestroy-zakonchilsya-nozhevym-raneniem-v-satpaeve/

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