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Кровавая сцена разыгралась после возвращения казахстанки домой с работы

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Женщина держит нож в руке
Женщина с ножом. Иллюстративное фото: ipopba / Getty Images

В области Ұлытау беременную женщину осудили за удар ножом своего пьяного сожителя, который поднял на нее руку, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, подсудимая примерно в час ночи 6 июня 2024 года вернулась с работы домой, где проживала со своим сожителем.

"Последний, будучи в алкогольном опьянении, выражаясь нецензурной бранью, избил ее, нанеся множественные удары, на что подсудимая, вооружившись кухонным ножом, нанесла сожителю удар в область грудной клетки слева, тем самым умышленно причинив ему тяжкий вред здоровью", - установил суд.

Женщина свою вину признала в полном объеме, в содеянном чистосердечно раскаялась и просила суд не лишать ее свободы.

В ходе судебного разбирательства вина подсудимой была доказана совокупностью представленных суду и исследованных доказательств.

"При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой, обстоятельства, смягчающие уголовную и ответственность наказание подсудимой, в виде полного признания вины, состояния ее беременности, отсутствие обстоятельств, отягчающих ответственность", - уточнили в суде.

Приговором суда казахстанку признали виновной по ч.1 ст.106 УК РК. Ее осудили к ограничению свободы на срок 4 года 6 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее жительница ЗКО в ходе ссоры нанесла супругу ножевое ранение. В итоге пара сохранила брак, а мужчина в суде просил не наказывать строго его жену.

А в Актобе ссора между супругами закончилась ранением в живот и скамьей подсудимых. Женщину, ударившую мужа ножом, приговорили к условному сроку. Потерпевший в суде простил свою жену.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174918-krovavaya-scena-razygralas-posle-vozvrashcheniya-kazahstanki-domoy-s-raboty/

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