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Бывшую сотрудницу полиции осудили за нападение с ножом на соседку по квартире в Шымкенте

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Женщина в наручниках
Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: ANAHIT GEVORGYAN / Getty Images

В Шымкенте вынесли приговор бывшей сотруднице полиции, обвиненной в причинении тяжкого вреда здоровью. Ранее она уже была осуждена, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор СМУС города.

25-летней экс-сотруднице полиции предъявили обвинение по ч.1 ст.106 УК РК. Год назад женщина была приговорена к 5-летнему сроку, но получила отсрочку по первому приговору в связи с имеющимся у нее на иждивении несовершеннолетним ребенком.

Установлено, что 15 сентября этого года обвиняемая, проживая в арендованном жилье, вступила в конфликт с соседкой по квартире. По версии следствия, в ходе начавшей ссоры бывшая блюстительница порядка схватила кухонный нож и нанесла оппонентке удар в бок.

Пострадавшая получила проникающее ранение левого легкого. Подозреваемая в нападении была задержана, против нее возбудили уголовное дело. В суде свою вину она признала.

Ранее женщина уже имела судимость. В 2022 году она, будучи старшим сержантом полиции Шымкента, вместе с двумя другими полицейскими устроила несанкционированный рейд в салон боди-массажа.

Пользуясь своим служебным положением, полицейские незаконно проникли в помещение салона, угрожали задержать всех сотрудниц и привлечь их к ответственности за занятие проституцией, и в конечном итоге получили от хозяйки салона 100 тыс. тенге.

За это все трое в 2023 году были осуждены к пяти годам лишения свободы. Однако единственная женщина получила отсрочку на пять лет.

После нанесения ножевого ранения соседке экс-полицейскую приговорили окончательно к 5 годам и 6 месяцам заключения.

Отсрочка ей предоставляться уже не будет. Судьбу ее ребенка решат органы опеки.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее в Атырауской области вынесли приговор полицейскому, который во время патрулирования совершил смертельный наезд на несовершеннолетнего. За рулем служебной машины он преследовал мотоцикл, на котором ехали двое подростков.

А в Актобе потерпевшая по уголовному делу о мошенничестве смогла доказать в судах, что полицейские бездействовали, что нанесло ей моральный вред. Женщина оказалась обманута, с ее слов, почти на 60 млн тенге, но два года уголовное дело не доходило до суда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2180684-byvshuyu-sotrudnicu-policii-osudili-za-napadenie-s-nozhom-na-sosedku-po-kvartire-v-shymkente/

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