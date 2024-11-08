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Акмолинец написал заявление на бывшую жену из-за купленного авто

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Девушка в автомобиле
Ключи от авто. Иллюстративное фото: Witthaya Prasongsin / Getty Images

Житель Акмолинской области сообщил в полицию о факте мошенничества при покупке автомобиля в рассрочку. Машина оказалась собственностью третьего лица, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 26-го сентября текущего года в отдел полиции Бурабайского района обратился местный житель с заявлением о факте мошенничества.

"В ходе предварительного следствия установлено, что потерпевший приобрел в рассрочку автомашину марки Hyundai Solaris у бывшей супруги, которая, по словам женщины, ей и принадлежала", - уточнили в МВД.

В качестве предоплаты акмолинец передал 1 млн 250 тыс. тенге. Однако позже мужчина узнал, что автомобиль принадлежит третьему лицу и обратился с заявлением в полицию.

По данному факту начато досудебное расследование.

Ранее в Актобе защитили права мужчины, купившего автомобиль Toyota Camry с перебитым VIN-кодом за 9,2 млн тенге. Ему вернули деньги за покупку, а также возместили материальный ущерб на сумму 1,3 млн тенге.

Также в Западно-Казахстанской области нескольким владельцам машин пришлось обратиться в суд, чтобы вернуть деньги за неисправное или списанное авто. Один из уральцев добился возврата 7,1 млн тенге, так как смог доказать заводские проблемы в автомобиле.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2184792-akmolinec-napisal-zayavlenie-na-byvshuyu-zhenu-iz-za-kuplennogo-avto/

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