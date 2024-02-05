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Высокопоставленного полицейского арестовали в Акмолинской области

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Сотрудник полиции в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Акмолинской области санкционирован арест заместителя главы полиции Буландынского района по подозрению в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, судебным постановлением санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого сроком на два месяца.

"Заместитель начальника отдела полиции Буландынского района подозревается в совершении тяжкого преступления против собственности - мошенничества (п. 2 ч. 3 ст. 190 УК)", - сообщили в суде.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Согласно п. 2 ч. 3 ст. 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, наказывается штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

В ноябре прошлого года стало известно, что начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 120 УК РК (Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей).

Расследование взяло на особый контроль МВД РК. В отношении подозреваемого была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059121-vysokopostavlennogo-politseyskogo-arestovali-v-akmolinskoy-oblasti/

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