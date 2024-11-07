Вышел на свободу экс-аким района ЗКО, заказавший убийство своей любовницы

Экс-аким района ЗКО Женис Сериккалиев был осужден на 11 лет и по истечению 8 лет ходатайствовал о замене неотбытого срока на условный, передает "Мой город".

Как оказалось, реальный срок на условный экс-чиновнику заменили еще в апреле 2024 года, но известно об этом стало только сейчас. Бывший аким Теректинского района Женис Сериккалиев подал ходатайство о замене неотбытого наказания на условный срок. Сериккалиев отсидел 8 лет из 11, назначенных ему судом, срок должен был закончиться 14 марта 2027 года.

По информации суда, во время отбывания наказания Сериккалиев не нарушал правила, работал, участвовал в мероприятиях, 15 раз получал поощрения.

Как сообщает издание, 23 февраля 2016 года на любовницу бывшего акима Теректинского района напали двое мужчины и нанесли ей множество ножевых ранений. Женщина выжила и опознала водителя начальника ЖКХ Теректинского района.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что аким Теректинского района Женис Сериккалиев попросил своего друга, занимающего пост начальника ЖКХ, убить любовницу, потому как у них есть совместная дочь, и она шантажировала его. В свою очередь тот нанял своего водителя за 500 тыс. тенге, чтобы тот стал исполнителем заказа и убил женщину.

Приговор бывшему акиму Теректинского района Женису Сериккалиеву и его сообщникам вынесли 1 сентября 2016 года. Им назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 11 лет в колонии строгого режима.

Отметим, после суда сама потерпевшая сообщила, что будет обжаловать приговор, так как считает Жениса Сериккалиева невиновным.

Ранее временно исполняющего обязанности акима Мойынкумского района Жамбылской области осудили за коррупцию. Также на скамье подсудимых оказались еще два человека. Всем назначили многомиллионные штрафы.

Также руководителя аппарата акима осудили в Шымкенте по факту растраты вверенного имущества в особо крупном размере в группе лиц с использованием служебного положения. Чиновника лишили свободы.