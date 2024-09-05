Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Руководителя аппарата акима осудили в Шымкенте

Опубликовано:

Мужчина в рубашке за решеткой
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: Darrin Klimek/Getty Images

Вынесен приговор в отношении руководителя аппарата акима Аль-Фарабийского района Шымкента и других лиц, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, межрайонный уголовный суд Шымкента рассмотрел уголовное дело в отношении М. по факту растраты вверенного имущества в особо крупном размере в группе лиц с использованием служебного положения (ст. 189 ч.4 п.2 УК) и в отношении К. и Б. по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере в группе лиц, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и подделки документов (ст.189 ч.4 п.2, ст.28 ч.3 - 245 ч.2 п.п.1, 2, ст.385 ч.2, 3 УК).

Судом установлено, что в 2019 году М., являясь руководителем аппарата акима Аль-Фарабийского района Шымкента и пользуясь своим служебным положением, в группе лиц по предварительному сговору вместе с директором ТОО Б. и учредителем К., задался преступной целью хищения бюджетных средств акимата.

"Реализуя задуманное путем разработки сметной документации с завышенной стоимостью материалов для благоустройства жилых дворов (мусорные баки, мини-беседки, кресло-качалки, игровые и тренажерные комплексы), совершили растрату вверенного имущества на сумму около 700 млн тенге", - рассказали в Верховном суде.

В свою очередь, К., будучи организатором, в группе лиц с Б. организовал уклонение от уплаты налогов путем внесения в декларации заведомо искаженных данных, тем самым причинив ущерб государству на сумму более 194 млн тенге.

"Кроме того, Б. с целью сокрытия долга перед налоговыми органами подделал фирменный бланк банка для составления банковской гарантии в сумме более 130 млн тенге", - отметили в суде.

Прокурор просил назначить подсудимым по 8 лет лишения свободы. Подсудимые вину не признали, просили их оправдать.

В Верховном суде добавили, что за содеянное коррупционное преступление законом предусмотрено в качестве основного наказания только лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Вина подсудимых нашла свое подтверждение исследованными в суде доказательствами.

Суд с учетом смягчающих обстоятельств (наличия малолетних детей) назначил по совокупности уголовных правонарушений каждому по 8 лет лишения свободы с пожизненным лишением М. права занимать должности на государственной службе.

Также Б. по ст.385 ч.3 УК освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, уголовное дело в этой части прекращено.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в сентябре 2023 года сообщалось, что должностное лицо акимата Аль-Фарабийского района Шымкента подозревают в растрате более 700 млн тенге. По данным АФМ, сотрудник, используя свое должностное положение, необоснованно завысил цену на работы и материалы в сметной документации по благоустройству и содержанию 150 дворов многоэтажных домов на территории города. С санкции суда подозреваемый был задержан и взят под стражу.

Уже в этом году стало известно, что в Шымкенте начался судебный процесс над Бахытом Мелдебековым, ранее занимавшим должность руководителя аппарата акима Аль-Фарабийского района, а также двумя топ-менеджерами строительной компании. Их обвиняли в присвоении или растрате бюджетных средств, выделенных на благоустройство города малыми архитектурными формами.

По версии следствия, руководитель аппарата акима Аль-Фарабийского района завысил сметную документацию по проекту благоустройства многоэтажных жилых дворов и установки игровых площадок и в 2019 году провел ее на утверждение вышестоящих должностных лиц.

В последующем данные завышенные цены были указаны в ряде лотов, выставленных на конкурс госзаказов.

Затем Бахыт Мелдебеков, как указывалось в материалах дела, вступил в сговор с победителями тендера, в частности, с учредителем и директором ТОО, получившего 12 лотов, и обеспечил им полное поступление денежных средств.

В свою очередь, подрядчики нанимали субподрядчиков, которым оплачивали за проделанную работу уже реальные, более низкие суммы. Сумма ущерба на тот момент оценивалась в 756 млн тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2157435-rukovoditelya-apparata-akima-osudili-v-shymkente/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie