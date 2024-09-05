Руководителя аппарата акима осудили в Шымкенте
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Вынесен приговор в отношении руководителя аппарата акима Аль-Фарабийского района Шымкента и других лиц, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, межрайонный уголовный суд Шымкента рассмотрел уголовное дело в отношении М. по факту растраты вверенного имущества в особо крупном размере в группе лиц с использованием служебного положения (ст. 189 ч.4 п.2 УК) и в отношении К. и Б. по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере в группе лиц, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и подделки документов (ст.189 ч.4 п.2, ст.28 ч.3 - 245 ч.2 п.п.1, 2, ст.385 ч.2, 3 УК).
Судом установлено, что в 2019 году М., являясь руководителем аппарата акима Аль-Фарабийского района Шымкента и пользуясь своим служебным положением, в группе лиц по предварительному сговору вместе с директором ТОО Б. и учредителем К., задался преступной целью хищения бюджетных средств акимата.
"Реализуя задуманное путем разработки сметной документации с завышенной стоимостью материалов для благоустройства жилых дворов (мусорные баки, мини-беседки, кресло-качалки, игровые и тренажерные комплексы), совершили растрату вверенного имущества на сумму около 700 млн тенге", - рассказали в Верховном суде.
В свою очередь, К., будучи организатором, в группе лиц с Б. организовал уклонение от уплаты налогов путем внесения в декларации заведомо искаженных данных, тем самым причинив ущерб государству на сумму более 194 млн тенге.
"Кроме того, Б. с целью сокрытия долга перед налоговыми органами подделал фирменный бланк банка для составления банковской гарантии в сумме более 130 млн тенге", - отметили в суде.
Прокурор просил назначить подсудимым по 8 лет лишения свободы. Подсудимые вину не признали, просили их оправдать.
В Верховном суде добавили, что за содеянное коррупционное преступление законом предусмотрено в качестве основного наказания только лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.
Вина подсудимых нашла свое подтверждение исследованными в суде доказательствами.
Суд с учетом смягчающих обстоятельств (наличия малолетних детей) назначил по совокупности уголовных правонарушений каждому по 8 лет лишения свободы с пожизненным лишением М. права занимать должности на государственной службе.
Также Б. по ст.385 ч.3 УК освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, уголовное дело в этой части прекращено.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в сентябре 2023 года сообщалось, что должностное лицо акимата Аль-Фарабийского района Шымкента подозревают в растрате более 700 млн тенге. По данным АФМ, сотрудник, используя свое должностное положение, необоснованно завысил цену на работы и материалы в сметной документации по благоустройству и содержанию 150 дворов многоэтажных домов на территории города. С санкции суда подозреваемый был задержан и взят под стражу.
Уже в этом году стало известно, что в Шымкенте начался судебный процесс над Бахытом Мелдебековым, ранее занимавшим должность руководителя аппарата акима Аль-Фарабийского района, а также двумя топ-менеджерами строительной компании. Их обвиняли в присвоении или растрате бюджетных средств, выделенных на благоустройство города малыми архитектурными формами.
По версии следствия, руководитель аппарата акима Аль-Фарабийского района завысил сметную документацию по проекту благоустройства многоэтажных жилых дворов и установки игровых площадок и в 2019 году провел ее на утверждение вышестоящих должностных лиц.
В последующем данные завышенные цены были указаны в ряде лотов, выставленных на конкурс госзаказов.
Затем Бахыт Мелдебеков, как указывалось в материалах дела, вступил в сговор с победителями тендера, в частности, с учредителем и директором ТОО, получившего 12 лотов, и обеспечил им полное поступление денежных средств.
В свою очередь, подрядчики нанимали субподрядчиков, которым оплачивали за проделанную работу уже реальные, более низкие суммы. Сумма ущерба на тот момент оценивалась в 756 млн тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2157435-rukovoditelya-apparata-akima-osudili-v-shymkente/