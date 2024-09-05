Руководителя аппарата акима осудили в Шымкенте

Вынесен приговор в отношении руководителя аппарата акима Аль-Фарабийского района Шымкента и других лиц, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, межрайонный уголовный суд Шымкента рассмотрел уголовное дело в отношении М. по факту растраты вверенного имущества в особо крупном размере в группе лиц с использованием служебного положения (ст. 189 ч.4 п.2 УК) и в отношении К. и Б. по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере в группе лиц, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и подделки документов (ст.189 ч.4 п.2, ст.28 ч.3 - 245 ч.2 п.п.1, 2, ст.385 ч.2, 3 УК).

Судом установлено, что в 2019 году М., являясь руководителем аппарата акима Аль-Фарабийского района Шымкента и пользуясь своим служебным положением, в группе лиц по предварительному сговору вместе с директором ТОО Б. и учредителем К., задался преступной целью хищения бюджетных средств акимата.

"Реализуя задуманное путем разработки сметной документации с завышенной стоимостью материалов для благоустройства жилых дворов (мусорные баки, мини-беседки, кресло-качалки, игровые и тренажерные комплексы), совершили растрату вверенного имущества на сумму около 700 млн тенге", - рассказали в Верховном суде.

В свою очередь, К., будучи организатором, в группе лиц с Б. организовал уклонение от уплаты налогов путем внесения в декларации заведомо искаженных данных, тем самым причинив ущерб государству на сумму более 194 млн тенге.

"Кроме того, Б. с целью сокрытия долга перед налоговыми органами подделал фирменный бланк банка для составления банковской гарантии в сумме более 130 млн тенге", - отметили в суде.

Прокурор просил назначить подсудимым по 8 лет лишения свободы. Подсудимые вину не признали, просили их оправдать.

В Верховном суде добавили, что за содеянное коррупционное преступление законом предусмотрено в качестве основного наказания только лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Вина подсудимых нашла свое подтверждение исследованными в суде доказательствами.

Суд с учетом смягчающих обстоятельств (наличия малолетних детей) назначил по совокупности уголовных правонарушений каждому по 8 лет лишения свободы с пожизненным лишением М. права занимать должности на государственной службе.

Также Б. по ст.385 ч.3 УК освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, уголовное дело в этой части прекращено.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в сентябре 2023 года сообщалось, что должностное лицо акимата Аль-Фарабийского района Шымкента подозревают в растрате более 700 млн тенге. По данным АФМ, сотрудник, используя свое должностное положение, необоснованно завысил цену на работы и материалы в сметной документации по благоустройству и содержанию 150 дворов многоэтажных домов на территории города. С санкции суда подозреваемый был задержан и взят под стражу.

Уже в этом году стало известно, что в Шымкенте начался судебный процесс над Бахытом Мелдебековым, ранее занимавшим должность руководителя аппарата акима Аль-Фарабийского района, а также двумя топ-менеджерами строительной компании. Их обвиняли в присвоении или растрате бюджетных средств, выделенных на благоустройство города малыми архитектурными формами.

По версии следствия, руководитель аппарата акима Аль-Фарабийского района завысил сметную документацию по проекту благоустройства многоэтажных жилых дворов и установки игровых площадок и в 2019 году провел ее на утверждение вышестоящих должностных лиц.

В последующем данные завышенные цены были указаны в ряде лотов, выставленных на конкурс госзаказов.

Затем Бахыт Мелдебеков, как указывалось в материалах дела, вступил в сговор с победителями тендера, в частности, с учредителем и директором ТОО, получившего 12 лотов, и обеспечил им полное поступление денежных средств.

В свою очередь, подрядчики нанимали субподрядчиков, которым оплачивали за проделанную работу уже реальные, более низкие суммы. Сумма ущерба на тот момент оценивалась в 756 млн тенге.