Временно исполняющего обязанности акима осудили в Жамбылской области

Осужден временно исполняющий обязанности акима Мойынкумского района Жамбылской области за коррупцию. Также на скамье подсудимых оказались еще два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, Мойынкумским районным судом Жамбылской области осуждены за взяточничество временно исполняющий обязанности акима района Тулегенов, руководитель отдела финансов этого же района Адильбаев и представитель ИП "Kaly" Шубаев.

Тулегенов признан виновным в получении, а Адильбаев - в даче ему взятки в сумме 400 тыс. тенге за неисключение из его должностных обязанностей функций по работе в сфере госзакупок и общее покровительство по службе.

"Кроме того, Адильбаев получил взятку в сумме 600 тыс. тенге от Шубаева за ускоренную оплату выполненных работ по текущему ремонту дорог села Мойынкум", - отметили в ведомстве.

Приговором суда Тулегенов и Шубаев осуждены к штрафу в размере по 12 млн тенге каждый, Адильбаев - 26 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

"Согласно ст.41 УК РК при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в Антикоре.

Напомним, ранее сообщалось, что осужден директор КГУ "Центр трудовой мобильности" Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Махамбет Кайранбаев. Он был признан виновным в хищении мошенническим путем денежных средств гражданина Республики Узбекистан в размере 200 тыс. тенге под предлогом содействия в трудоустройстве. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца.

Также в Семее вынесли приговор в отношении экс-начальника управления миграционной службы ДП области Абай Гульвиры Доненбаевой. На скамье подсудимых оказались и два бывших инспектора. В результате экс-руководитель была признана виновной в получении взятки в размере 1000 долларов и лишена свободы на 4 года.