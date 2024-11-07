Казахстанка нашла работу в Instagram с зарплатой 1000$ в месяц, но пожалела об этом

Казахстанку обязали вернуть 980 тыс. тенге, полученные от другого человека. Женщина надеялась на высокооплачиваемую работу в интернете, передает NUR.KZ со ссылкой на Карагандинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело о взыскании суммы неосновательного обогащения рассмотрел Темиртауский городской суд.

Истец свои требования мотивировал тем, что он ошибочно перевел ответчику деньги.

Как выяснилось, мужчина договаривался по поводу установки окон и думал, что переводит деньги за эти услуги, но оказалось, что перевел их ответчику. В свою очередь, казахстанка требование о добровольном возврате денег оставила без удовлетворения.

"Ответчик требования истца не признала, указывая, что она сама стала жертвой мошенников: увидела в социальной сети Instagram объявление о работе онлайн, прошла по указанной ссылке и оставила свой номер мобильного телефона", - отметили в суде.

Затем, по словам женщины, ей пообещали звонок от менеджера.

"Ей позвонил некий парень, предложил работу и обещал оплату за первый месяц работы - 800 долларов США, в последующие месяцы - по 1000 долларов США. По его указанию поступившие деньги от истца она перевела другим лицам, требования истца считает неправомерными, поскольку она сама денежными средствами не воспользовалась и была введена в заблуждение", - уточнили в суде.

Как установил суд, что казахстанец перевел деньги на открытый ответчиком в банке карточный счет, реквизиты которого женщина передала третьему лицу.

Суд посчитал, что женщина получила деньги от истца без установленных законодательством или сделкой оснований и обязана их вернуть.

Решение суда вступило в законную силу. С ответчика в пользу истца взыскали сумму в размере 980 тыс. тенге и судебные расходы.

Ранее в Костанайской области рассмотрели дело о взыскании суммы неосновательного обогащения с казахстанки, которая решила поработать продавцом бытовой техники. Для этого у нее попросили открыть счета в трех банках, куда поступали деньги.

А в Кызылординской области рассмотрели гражданское дело о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 500 тыс. тенге. Иск удовлетворили, а деньги вернули жертве мошенников, которая в общей сложности потеряла 4 млн тенге.