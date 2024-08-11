Казахстанка после разговора с "сотрудником КНБ" перевела 4 млн тенге

В Кызылординской области рассмотрено гражданское дело о взыскании суммы неосновательного обогащения. Иск женщины удовлетворили, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, в Шиелийском районном суде рассмотрено гражданское дело по иску истца к ответчику о взыскании суммы неосновательного обогащения.

По материалам дела, истцу пришло сообщение в WhatsApp от имени директора поликлиники о том, что сотрудники КНБ интересуются сотрудниками медучреждения, которые якобы занимаются переводами вне Казахстана, среди которых оказалась и она.

После чего неизвестный сообщил, что с истцом свяжется сотрудник КНБ. Позднее женщине позвонил человек и представился сотрудником КНБ. Он заявил, что с ее счета отправляли денежные средства на счета запрещенных организаций, также сказал, что с истцом свяжется сотрудник Национального банка РК.

Далее жительнице региона позвонила женщина и пояснила, что на нее пытаются оформить кредит, необходимо действовать по ее инструкции. После чего по указанию "сотрудницы банка" истец оформила кредиты в трех банках на 2 млн, 675 тыс. и 1 млн тенге. Все деньги женщина перевела на указанные реквизиты.

Также она под влиянием и по убеждению неизвестных перевела 500 тыс. тенге на счет ответчика и только затем обратилась в полицию.

Стражи порядка зарегистрировали уголовное дело по ч.2 ст.190 УК РК (Мошенничество).

Женщина обратилась в суд с иском к ответчику о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 500 тыс. тенге и расходов по уплате государственной пошлины, представительских расходов.

В суде ответчик полностью признал иск и попросил рассмотреть гражданское дело без его участия.

Решением Шиелийского районного суда иск женщины удовлетворен, с ответчика взыскана сумма необоснованного обогащения в размере 500 тыс. тенге и судебные издержки.

Решение не вступило в законную силу.

Напомним, ранее с жителя Карагандинской области взыскали 1 млн тенге необоснованного обогащения. Жительница региона подала в суд, заявляя, что стала жертвой интернет-мошенников, которые через мобильный телефон завладели ее 1 млн тенге и оформили на нее кредит в 4,3 млн тенге. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования женщине стало известно, что на счет ответчика был перечислен 1 млн тенге. Однако он их не видел, но выплатить деньги ему все равно придется.

А кызылординец за счет бизнесменов обогатился на 250 млн тенге и предстал перед судом. В итоге его приговорили к 6,5 годам лишения свободы.