Казахстанка перевела на чужие счета 10 млн тенге и вернула часть денег

В Костанайской области рассмотрели дело о взыскании суммы неосновательного обогащения с казахстанки, которая решила поработать продавцом бытовой техники, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску одной женщины к другой о взыскании суммы неосновательного обогащения рассмотрел Рудненский городской суд.

Выяснилось, что неизвестные лица, представившись сотрудниками КНБ и Национального банка, ввели в заблуждение и путем обмана похитили денежные средства у женщины.

"Истец, поверив сказанному, сняла с депозита денежные средства в сумме 10 млн тенге, и через терминалы банков отправила все деньги на указанные лжесотрудником счета, где один из переводов в сумме 490 тыс. тенге отправлен на счет ответчика", - установил суд.

Ответчик иск не признала. Казахстанка пояснила, что ей предложили работу продавца бытовой техники через интернет. Для этого у нее попросили сфотографировать удостоверение личности и сообщили о необходимости открыть счета в трех банках. Женщина согласилась, и за каждый перевод ей поступали на банковскую карту от 1 тыс. до 3 тыс. тенге.

"Сколько всего поступало денег на ее счет, она не знала и считала, что ей поступает ее зарплата за проданный товар", - пояснили в суде.

Бесспорным обстоятельством было признано то, что истец перечислила деньги, которые поступили на банковский счет ответчика. При этом между истцом и ответчиком какие-либо договорные отношения по обязательствам отсутствовали.

"Ответственность за пользование банковскими картами и счетами, а также по совершению действий по ним несет сам обладатель счета, то есть ответчик", - отметили в суде.

Действия ответчика по открытию банковского счета суд расценил как личный риск самого ответчика, как и банковские операции, проводимые на этих счетах.

"Суд согласился с доводами истца, поскольку стороны ранее не были знакомы, никаких правоотношений и обязательств между ними не имелось, соответственно, нет оснований полагать, что истец перечислил незнакомому лицу денежные средства сознательно и безвозмездно", - говорится в сообщении суда.

При таких обстоятельствах суд принял решение об удовлетворении иска о взыскании суммы неосновательного обогащения.

Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее в Кызылординской области рассмотрели гражданское дело о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 500 тыс. тенге. Иск удовлетворили, а деньги вернули жертве мошенников, которая в общей сложности потеряла 4 млн тенге.

Также жительница Костанайской области добилась взыскания суммы неосновательного обогащения с владельца счета, куда она перевела деньги. Как пояснила гражданка на судебном заседании, неизвестные лица ввели ее в заблуждение и путем обмана похитили деньги.