Казахстанец не платил алименты и был осужден

Житель Западно-Казахстанской области с 2021 года накопил долг по уплате алиментов на ребенка более чем в 2,7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, у жителя ЗКО с 2021 года образовалась задолженность по уплате алиментов на ребенка в размере 2 787 838 тенге.

Сообщается, что его уже ранее привлекали к административной ответственности, но он продолжал не исполнять свои обязанности, поэтому дело дошло до суда. Его обвиняли по статье "Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)".

"Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Западно-Казахстанской области житель района Байтерек признан виновным и ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы", - сказано в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее депутат Жанна Асанова предложила изменить механизм расчета алиментов, поскольку некоторые родители занижают свою зарплату и платят ребенку минимум.

Отметим, согласно положениям кодекса "О браке (супружестве) и семье", алименты - денежное или материальное содержание, которое одно лицо обязано предоставить другому лицу, имеющему право на его получение.

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.