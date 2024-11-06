"Как в 90-е - такого у нас сейчас нет": МВД о преступности в Казахстане
Опубликовано:
Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса высказался об уровне распространенности организованной преступности в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Лепеха признал, что в Казахстане есть лица, состоящие на учете.
"Это вопрос к управлению по борьбе с организованной преступностью. Мы занимаемся постоянно, они (ОПГ - прим. ред.) ликвидируются. Если появляются какие-то, мы ставим их на учет, потом опять ликвидируем. Эта работа постоянная. С одной стороны, появляются группы, с другой стороны мы их ликвидируем. Но говорить о том, что это разгул преступности и ОПГ, как в 90-е - такого у нас сейчас нет", - заверил спикер.
Напомним, ранее в конце октября экс-вице-министр внутренних дел, а ныне депутат сената Марат Кожаев также высказал свое мнение о том, можно ли говорить о разгуле преступности в Казахстане. Он предложил оперировать официальной статистикой, а также заявил, что в суде ценятся только процессуальные доказательства, а не тот шум, который поднимается в социальных сетях.
В свою очередь, заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев предложил журналистам "не сильно обсуждать" в публикациях преступления против детей в Казахстане, так как "связанные с этими преступлениями обстоятельства носят сугубо тонкий характер".
Добавим, на торжественной церемонии вручения госнаград перед Днем Республики президент Касым-Жомарт Токаев высказался о диктатуре порядка и закона в стране. По словам президента, некоторые считают, что в Казахстане происходит "закручивание гаек", но закон необходим для поддержания порядка в обществе.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2183844-kak-v-90-e-takogo-u-nas-seychas-net-mvd-o-prestupnosti-v-kazahstane/