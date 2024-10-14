"Выбивал" деньги у знакомого": вооруженного мужчину задержали в Астане

Вооруженного мужчину задержали по подозрению в вымогательстве в Астане, возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В Астане проведена спецоперация по задержанию вооруженного мужчины, сообщает медиапортал МВД.

"Сотрудники УБОП департамента полиции Астаны провели спецоперацию, в ходе которой задержан вымогатель при передаче 200 тысяч тенге. Во время обыска автомобиля подозреваемого полицейские обнаружили боевой арсенал, включающий огнестрельное оружие, патроны, наручники, охотничий нож и бронежилеты", — говорится в сообщении МВД.

При этом ранее в полицию обратился житель города, который сообщил о вымогательстве денежных средств со стороны своего знакомого. По словам астанчанина, бывший приятель неоднократно угрожал ему физической расправой.

"В ходе расследования установлено, что мужчина так "выбивал" деньги, вложенные в бизнес. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в ИВС", — сообщили в ведомстве.

Ранее мы писали, что Land Cruiser Prado с оружием задержали в Алматинской области.

Летом в Алматы полицейские задержали лихача на мопеде. У него же стражи порядка обнаружили огнестрельное оружие.

В начале этого года пассажира с оружием сняли с рейса Астана-Алматы. Из-за этого вылетающих из Астаны в Алматы пассажиров отправили на повторный досмотр, а сам рейс задержали.