Жителя Темиртау в банке отговорили от кредита на 11,2 млн тенге (видео)

Участковый инспектор из Темиртау предотвратил оформление подозрительного кредита на сумму 11,2 млн тенге благодаря своевременному вмешательству, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, около 14.30 на мобильный телефон участкового инспектора восточного ОП УП Темиртау Евгения Светова, находившегося на своем административном участке, позвонил сотрудник отдела безопасности одного из банков. Он сообщил, что в филиале данного финансового учреждения мужчина оформляет подозрительный кредит.

Полицейский прибыл в банк, где факт подтвердился: 64-летний житель города намеревался провести операцию по займу 11,2 млн тенге. Ему оставалось только подписать соответствующий документ, и после этого средства сразу поступили бы на счет неизвестному лицу. Но операцию по оформлению кредита пресек участковый инспектор.

Выяснилось, что мужчине позвонил неизвестный и представился работником предприятия по установке и ремонту электрических счетчиков. Во время разговора неизвестный предложил инвестировать в свою фирму под выгодные проценты.

"Доверчивый мужчина отправился в банк для оформления кредита, при этом никак не реагировал на предупреждения работников банка, что он может стать жертвой интернет-мошенника.

Только после объяснения полицейского, что разговор мужчина вел с аферистом, все операции по оформлению кредита были прекращены", - отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что свыше 20 казахстанцев пострадали от схемы мошенничества несовершеннолетнего, который оформлял на них кредиты через приложение. Ущерб составил 11 млн тенге. Приговором суда он осужден с взысканием причиненного ущерба потерпевшим.

В Кызылорде перед судом предстала девушка, оформившая обманным путем многомилионные кредиты на имя родителей мужа. Ее признали виновной и приговорили к ограничению свободы.