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Девушка из Кызылорды использовала родителей мужа для своих нужд и получила миллионы

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Девушка держит деньги в руках
Девушка с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Кызылорде рассмотрели дело в отношении девушки, оформившей обманным путем кредиты на имя родителей мужа. Ее признали виновной и назначили наказание, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении девушки по п.1, 4 ч.3 ст.190 УК РК рассмотрел суд № 2 Кызылорды.

Выяснилось, что подсудимая воспользовалась тем, что свекор и свекровь являются престарелыми людьми и не разбираются в информационных системах.

"Через мобильное приложение, снимая их на видеокамеру, она незаконно вошла на их счета. Затем через мобильное приложение оформила кредит на имя свекра на сумму 4 626 167 тенге, а также посредством мобильного приложения незаконно авторизовалась от имени свекрови через ИП, оформила имущественные кредиты на сумму 2 190 000 тенге, обналичивала их и потратила на собственные нужды", - установил суд.

В результате пожилым казахстанцам был причинен общий ущерб на сумму свыше 6,8 млн тенге.

Преступные действия подсудимой были доказаны ее признательными показаниями, показаниями потерпевших, справками из банков, квитанциями переводов и другими материалами по делу.

Между подсудимой и потерпевшими было заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

На главном судебном разбирательстве свекор просил взыскать с невестки нанесенный вред в размере 4 626 167 тенге, а свекровь от иска отказалась.

Приговором суда девушку признали виновной. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком 3 года 6 месяцев и установили пробационный контроль. С невестки в пользу свекра взыскали более 4 млн тенге.

Ранее в полицию обратилась жительница Актобе, заявив что неизвестные оформили на нее кредиты на сумму более 5 млн тенге в двух банках. Оказалось, что это могла сделать ее дочь. По данным полиции, она призналась в содеянном и раскаялась.

А жительница Тараза обнаружила у себя кредиты на 1,7 млн тенге, когда было произведено удержание денег из ее пенсии в счет оплаты ежемесячного платежа. Подозреваемым стал младший брат женщины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2182863-devushka-iz-kyzylordy-ispolzovala-roditeley-muzha-dlya-svoih-nuzhd-i-poluchila-milliony/

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