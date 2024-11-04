Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Нарушил общественный порядок": павлодарец попал на видео и получил штраф

Опубликовано:

Павлодарец и сотрудник полиции
Павлодарец и сотрудник полиции. Кадр из видео: instagram.com/dp_pavlodar

Житель Павлодара попал в объектив камеры видеонаблюдения, когда курил на остановке и бросил окурок на землю. За это правонарушение ему назначили штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, одним из ключевых факторов обеспечения общественной безопасности является расширение систем видеонаблюдения и фиксации правонарушений. Это позволяет сократить количество преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах, а также повысить дорожную безопасность.

"Ежедневно благодаря цепким взглядам видеокамер фиксируются различные правонарушения, такие как распитие алкогольных напитков в общественных местах, нарушения правил дорожного движения, приставание в общественных местах, а также мелкие хулиганства", - отметили в ДП Павлодарской области.

К примеру, на улице Торайгырова в Павлодаре на остановке общественного транспорта мужчина покурил сигарету, а окурок выбросил в неустановленное место.

"Тем самым он нарушил общественный порядок. По данному факту мужчина привлечен к административной ответственности с наложением штрафа на общую сумму в размере 18 460 тенге", - сообщил начальник Центра оперативного управления УП Павлодара Ренат Шамгунов.

В департаменте полиции напомнили, что в Павлодаре функционируют 117 камер видеонаблюдения.

"Если правонарушение или преступление происходит в зоне видимости камер, то находящийся поблизости патруль полиции оперативно задержит правонарушителя", - отметил спикер.

С начала года с использованием системы видеонаблюдения выявили 7288 административных правонарушений.

Ранее сообщалось, что в Алматы 45 тысяч камер подключили к "Единой системе видеомониторинга". Цель проекта - объединение всех городских камер видеонаблюдения на одной платформе.

А житель Актобе пожаловался на систематические ошибки камер фиксации нарушений, из-за чего ему пришли штрафы за нарушения ПДД другим автомобилем. Он рассказал, что номера машин отличаются своей серией.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2182694-narushil-obshchestvennyy-poryadok-pavlodarec-popal-na-video-i-poluchil-shtraf/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie