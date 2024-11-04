"Нарушил общественный порядок": павлодарец попал на видео и получил штраф

Житель Павлодара попал в объектив камеры видеонаблюдения, когда курил на остановке и бросил окурок на землю. За это правонарушение ему назначили штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, одним из ключевых факторов обеспечения общественной безопасности является расширение систем видеонаблюдения и фиксации правонарушений. Это позволяет сократить количество преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах, а также повысить дорожную безопасность.

"Ежедневно благодаря цепким взглядам видеокамер фиксируются различные правонарушения, такие как распитие алкогольных напитков в общественных местах, нарушения правил дорожного движения, приставание в общественных местах, а также мелкие хулиганства", - отметили в ДП Павлодарской области.

К примеру, на улице Торайгырова в Павлодаре на остановке общественного транспорта мужчина покурил сигарету, а окурок выбросил в неустановленное место.

"Тем самым он нарушил общественный порядок. По данному факту мужчина привлечен к административной ответственности с наложением штрафа на общую сумму в размере 18 460 тенге", - сообщил начальник Центра оперативного управления УП Павлодара Ренат Шамгунов.

В департаменте полиции напомнили, что в Павлодаре функционируют 117 камер видеонаблюдения.

"Если правонарушение или преступление происходит в зоне видимости камер, то находящийся поблизости патруль полиции оперативно задержит правонарушителя", - отметил спикер.

С начала года с использованием системы видеонаблюдения выявили 7288 административных правонарушений.

Ранее сообщалось, что в Алматы 45 тысяч камер подключили к "Единой системе видеомониторинга". Цель проекта - объединение всех городских камер видеонаблюдения на одной платформе.

А житель Актобе пожаловался на систематические ошибки камер фиксации нарушений, из-за чего ему пришли штрафы за нарушения ПДД другим автомобилем. Он рассказал, что номера машин отличаются своей серией.