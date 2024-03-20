Промальпинисты погибли, упав с высоты в Астане: суд подтвердил вину работодателей

Суд в Астане оставил без изменений решение в отношении ИП, четыре сотрудника которого сорвались с высоты во время работ, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный суд.

Напомним, 12 октября прошлого года в Астане на одной из стройплощадок сорвались четверо промышленных альпинистов. Один из них скончался на месте, вскоре после госпитализации умер второй пострадавший. По данному факту было начато досудебное расследование по части 3 статьи 277 УК РК за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.

Через несколько дней после происшествия скончался третий альпинист. В УОЗ города сообщили, что все это время пациент находился в критическом состоянии.

Позже стало известно, что всех четверых работников, упавших с высоты 10-го этажа, страховал один трос, который оборвался. В ноябре стало известно о задержании работодателя – руководителя ИП, а также о состоянии четвертого выжившего.

Сейчас судебная коллегия по административным делам суда Астаны оставила без изменения решение специализированного межрайонного административного суда от 12 декабря 2023 года.

По результатам расследования несчастного случая установлена 100-процентная вина работодателя, также был составлен акт специального расследования.

Так, согласно пункту 25 части 2 статьи 23 Трудового кодекса, работодатель обязан осуществлять внутренний контроль по безопасности и охране труда.

Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 184 ТК, рабочее оборудование должно соответствовать нормам безопасности, установленным для данного оборудования, иметь технические паспорта (сертификат), знаки предупреждения и обеспечиваться ограждениями или защитными устройствами для обеспечения безопасности работников на рабочих местах.

"Однако работодатели, не соглашаясь с актом специального расследования, обратились в суд с иском об оспаривании.

Суды столицы отказали в удовлетворении иска работодателей ввиду того, что истцы ненадлежащим образом осуществили внутренний контроль по безопасности и охране труда, не создали для работников безопасные условия труда на территории строительного объекта во время выполнения высотных работ", – говорится в сообщении на

Судами выводы акта специального расследования признаны законными и обоснованными.