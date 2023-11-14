Три альпиниста погибли, сорвавшись с высоты в Астане: задержан глава фирмы

Задержан руководитель фирмы, альпинисты которой в октябре сорвались с высоты в Астане - тогда три человека погибли, один попал в реанимацию, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру столицы.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Астаны, полиция ведет расследование по части 3 статьи 227 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"В ходе расследования добыты доказательства причастности работодателя - руководителя ИП к смерти работников. По поручению прокуратуры органом следствия в отношении руководителя ИП применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении надзорного органа.

В прокуратуре добавили, что сейчас проводится работа по установлению всех причастных лиц к правонарушению.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.

Напомним, 12 октября на площадке одного из строящихся ЖК в Астане с высоты сорвались четверо рабочих. Двое из них погибли: первый - на месте, второй - в больнице. Позже в больнице скончался еще один пострадавший.

Все работы на стройплощадке были приостановлены.

Позже стало известно, что всех четверых работников, упавших с высоты 10-го этажа, страховал один трос, который в какой-то момент оборвался.

Добавим, согласно статье 277 Уголовного кодекса РК, нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.