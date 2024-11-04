Студент предотвратил убийство жительницы ВКО

Студент КАСУ обезвредил мужчину, напавшего с ножом на свою жену в Усть-Каменогорске. Благодаря действиям парня удалось предотвратить убийство, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, ранее СМУС ВКО вынес приговор мужчине, который был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.24 - ч.1 ст.99 УК (Покушение на убийство). Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что обвиняемый, устроив разборки со своей гражданской женой возле места ее работы, нанес женщине удары складным ножом.

Услышав женские крики о помощи, студент третьего курса Казахстанско-Американского свободного университета сразу же прибежал на место преступления, путем уговоров отобрал нож у агрессивно настроенного подозреваемого.

Парень находился возле нападавшего до приезда сотрудников полиции, чтобы тот не смог скрыться с места преступления.

"Благодаря смелости студента, проявившего отвагу и высокую сознательность при выполнении гражданского долга, было предотвращено убийство потерпевшей", - говорится в сообщении суда.

По результатам рассмотрения дела судьей вынесено частное постановление, которым доведено до сведения руководства университета и руководства ДП ВКО о проявленной студентом высокой сознательности и оказанном содействии пресечению преступления.

Ранее сообщалось, что в области Абай мужчине вынесли приговор за покушение на убийство супруги после ее обращения в полицию с заявлением о домашнем насилии. Со словами "сначала тебя убью, потом сам умру" он ранил женщину.

А в Западно-Казахстанской области 73-летнего мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство супруги, с которой он прожил 48 лет. Как установил суд, он избил жену, а после задушил ее.