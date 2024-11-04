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Эзотерика

"Инвентарь наркохудожника" нашли у молодой женщины в Алматы

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Ложное объявление. Кадр из видео: polisia.kz

В Ауэзовском районе Алматы полицией задержана молодая женщина по подозрению в рекламе наркотиков. В доме у нее нашли "инвентарь наркохудожника", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в Ауэзовском районе в доме подозреваемой в рекламе наркотиков полицейскими найден и изъят соответствующий инвентарь.

"По месту жительства подозреваемой изъят инвентарь так называемого наркохудожника: наклейки, трафареты, таблички и телефон с перепиской "работодателя" женщины. Она задержана и взята под стражу.

Установлено, что подозреваемая является наркозависимой. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности. По факту рекламы наркотиков начато досудебное расследование", — сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Данияр Мендебаев.

Другой алматинец, по версии полиции -"трафаретчик" - задержан стражами порядка в Бостандыкском районе города.

"В период проведения ОПМ "Участок" участковыми инспекторами в одном из домов по улице Розыбакиева задержан 44-летний местный житель, который, как установлено, подрабатывал наркорекламой. Он наносил на фасады зданий надписи с адресами ресурсов по продаже наркотиков. Как известно, такая пропаганда является преступлением. Злоумышленник арестован. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в суд", — резюмировал начальник управления полиции Бостандыкского района Дидар Аханов.

Напомним, ранее в Алматы расклеивали афиши концерта популярной группы с QR-кодом продажи наркотиков. Троих задержанных по подозрению в деятельности "наркотрафаретчиков" взяли под стражу.

В Шымкенте посредством информационной системы "Кибернадзор" были заблокированы 18 Telegram-каналов с рекламой наркотиков.

Добавим, согласно статье 299-1 УК РК, пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров, совершенная группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2182697-inventar-narkohudozhnika-nashli-u-molodoy-zhenshchiny-v-almaty/

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