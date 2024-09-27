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Коробка с чаем заинтересовала сотрудников колонии в Карагандинской области

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Запрещенный предмет нашли в посылке в колонии Карагандинской области
Запрещенный предмет в посылке. Фото: polisia.kz

В учреждении №33 ДУИС по Карагандинской области в Шахтинске сотрудники пресекли попытку передачи мобильного телефона заключенному, спрятанного в коробке с заваркой, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, во время досмотра пакетов с передачами сотрудники обнаружили необычную посылку: мобильный телефон, тщательно упакованный вместе с SIM-картой внутри коробки с чаем.

Житель Алматинской области пытался таким образом передать устройство своему другу, находящемуся под стражей по обвинению в грабеже.

В связи с данным инцидентом собраны материалы для привлечения нарушителя к административной ответственности в соответствии со статьей 481 КоАП РК.

Добавим, согласно статье 481 КоАП РК скрытая от досмотра передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, алкогольных напитков, лекарственных и других веществ, обладающих одурманивающим действием, денег, продуктов питания, изделий и других предметов, запрещенных к хранению и использованию в этих учреждениях, влечет предупреждение или штраф в размере десяти месячных расчетных показателей, с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения.

Ранее сообщалось, что в колонию на юге Казахстана пытались передать шпионские очки с потайной камерой. Однако доставку необычной посылки удалось пресечь сотрудникам оперативного отдела ДУИС по Шымкенту и Туркестанской области. По предварительным данным, посылка с "сюрпризом" предназначалась осужденному на 14 лет за похищение человека, вымогательство и терроризм.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166741-korobka-s-chaem-zainteresovala-sotrudnikov-kolonii-v-karagandinskoy-oblasti/

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