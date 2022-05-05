Фото: КУИС МВД РК

Шпионские очки с потайной камерой пытались передать в колонию на юге Казахстана. Однако доставку необычной посылки удалось пресечь сотрудникам оперативного отдела ДУИС по Шымкенту и Туркестанской области. Об этом сообщает КУИС МВД РК в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что при досмотре почтовой бандероли сотрудники обнаружили специальные очки, в которые была встроена скрытая микрокамера.

По предварительным данным, посылка с "сюрпризом" предназначалась ранее осужденному на 14 лет за похищение человека, вымогательство и терроризм.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Собраны материалы. По ним будет принято процессуальное решение.

Отмечается, что с начала года сотрудниками ДУИС по Шымкенту и Туркестанской области пресечено более 20 попыток передачи запрещенных предметов через посылки и бандероли. В основном это наркотики и сотовые телефоны.

"Для нас это первый факт попытки передачи такого устройства", - пояснили в региональном ДУИС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968178-shpionskie-ochki-s-potaynoy-kameroy-pytalis-peredat-v-koloniyu-na-yuge-kazahstana/