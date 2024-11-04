"Как минимум 9 эпизодов": в Алматы поймали предполагаемых домушников

В Алматы задержаны двое мужчин, которых полиция подозревает в серии краж в Ауэзовском, Медеуском и Бостандыкском районах города, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным медиапортала Polisia.kz, оперативники при содействии полицейского спецназа задержали подозреваемых на месте преступления.

"Незадолго до ареста они, путем отжима окна, проникли в одну из квартир в 6-м микрорайоне и похитили оттуда золотые изделия, а также имущество домочадцев. Оба подозреваемых ранее уже имели судимость за кражи чужого имущества. Один из них - житель Акмолинской области, другой - приезжий из северного Казахстана.

По нашим данным, этот дуэт имеет причастность как минимум к девяти аналогичным эпизодам. Промышляли они в основном в Ауэзовском, Медеуском и Бостандыкском районах города", - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

Подозреваемые арестованы, вещественные доказательства изъяты.

В июле текущего года в Алматы задержали предполагаемых домушников, которые ранее попали на камеры видеонаблюдения. По словам жителей города, на кадрах видно, как они "оставляли метки".

К слову, недавно жительница Алматы пожаловалась акиму города Ерболату Досаеву на встрече с жителями Турксибского района на кражи.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, -

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.