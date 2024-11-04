МВД: Ликвидирована ячейка экстремистской организации в Туркестанской области (видео)

В городе Кентау Туркестанской области ликвидирована законспирированная ячейка религиозно-экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, операцию провело подразделение по противодействию экстремизму МВД при содействии Комитета национальной безопасности.

"Идеология данной организации направлена на свержение светского конституционного строя и внедрение норм "шариата" в стране. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены факты пропаганды членами группы идей терроризма, а также оскорбления религиозных чувств и неполноценности граждан иных верований", - отметили в МВД.

Члены ячейки использовали интернет-ресурсы для получения и распространения лекций иностранных радикальных проповедников "Хизб-ут-Тахрир".

Лидер группы ранее уже был осужден за участие в деятельности запрещенной религиозно-экстремистской организации.

"В результате проведенных мер задержаны 10 членов ячейки. Во время обысков по местам их проживания изъято значительное количество религиозно-экстремистской литературы и другие вещественные доказательства", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время ведется досудебное расследование по признакам пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни.

Летом в Шымкенте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была выявлена конспиративная ячейка радикально-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир", состоящая из 22 человек.

А в Астане, Шымкенте, а также в Атырауской и Жамбылской областях КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции провели мероприятия по пресечению деятельности религиозных радикалов. Были задержаны четыре казахстанца и один иностранец.