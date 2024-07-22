Экстремистскую ячейку выявили в Шымкенте

В Шымкенте при координации прокуратуры ДКНБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлена конспиративная ячейка радикально-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир", состоящая из 22 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в процессе разработки ячейки установлено, что в марте-апреле текущего года в период месяца Рамазан под легендой осуществления ауызашаров местные сторонники радикально-экстремистской организации проводили религиозные сборы для пропаганды и увеличения количества приверженцев.

В ходе обысков обнаружено и изъято 7 запрещенных религиозных книг, свыше 10 рукописных и текстовых листовок с религиозными содержаниями, 6 мобильных телефонов, 4 ноутбука.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.256 и ч.1 ст.259 УК РК.

"Прокуратура города предупреждает о том, что за пропаганду или призывы вступления в радикально-экстремистские организации в целях нарушения конституционного строя страны предусмотрена уголовная ответственность.

Иная информация в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК разглашению не подлежит", - отметили в ведомстве.

Добавим, что согласно ч.1 ст.256 УК РК пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества.

А в соответствии с ч.1 ст.259 УК РК вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.