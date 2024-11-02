Бросающих мусор на улице шымкентцев показала полиция (видео)
Опубликовано:
Полицейские в Шымкенте выявляют граждан, ответственных за загрязнение мест общего пользования. С начала года к ответственности привлекли почти 13 тысяч человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, почти 13 тысяч человек привлечены к ответственности за загрязнение мест общего пользования в Шымкенте.
Содержание города в чистоте — это не только санитарное требование, но и показатель культуры, отмечается в публикации.
"В этом направлении сотрудники полиции регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на предотвращение правонарушений, связанных с загрязнением мест общего пользования.
Стражи порядка выявляют и привлекают к административной ответственности горожан за выброс мусора в неустановленных местах с помощью камер центра оперативного управления", - сообщают правоохранители.
Отмечается, что загрязнение мест общего пользования, парков и скверов, включая выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, по закону влечет штраф в размере 5 МРП. Если эти действия совершаются повторно в течение года, на нарушителя налагается штраф в размере 10 МРП.
Напомним, в конце октября полиция Алматы опубликовала видео, на кадрах которого показала нескольких нарушителей, справлявших нужду в неположенном месте.
А в сентябре правоохранители показали на видео алматинцев, которые мусорят в городе.
При этом еще в сентябре прошлого года бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил необходимость внести законодательные поправки по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах.
После этого в декабре прошлого года министр экологии Ерлан Нысанбаев подтвердил информацию по ужесточению административной ответственности за выброс мусора в неположенных местах.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2182091-brosayushchih-musor-na-ulice-shymkentcev-pokazala-policiya-video/