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Бросающих мусор на улице шымкентцев показала полиция (видео)

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Мужчина бросает мусор на землю
Мужчина бросает мусор на землю. Кадр из видео: polisia.kz

Полицейские в Шымкенте выявляют граждан, ответственных за загрязнение мест общего пользования. С начала года к ответственности привлекли почти 13 тысяч человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, почти 13 тысяч человек привлечены к ответственности за загрязнение мест общего пользования в Шымкенте.

Содержание города в чистоте — это не только санитарное требование, но и показатель культуры, отмечается в публикации.

"В этом направлении сотрудники полиции регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на предотвращение правонарушений, связанных с загрязнением мест общего пользования.

Стражи порядка выявляют и привлекают к административной ответственности горожан за выброс мусора в неустановленных местах с помощью камер центра оперативного управления", - сообщают правоохранители.

Отмечается, что загрязнение мест общего пользования, парков и скверов, включая выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, по закону влечет штраф в размере 5 МРП. Если эти действия совершаются повторно в течение года, на нарушителя налагается штраф в размере 10 МРП.

Напомним, в конце октября полиция Алматы опубликовала видео, на кадрах которого показала нескольких нарушителей, справлявших нужду в неположенном месте.

А в сентябре правоохранители показали на видео алматинцев, которые мусорят в городе.

При этом еще в сентябре прошлого года бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил необходимость внести законодательные поправки по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах.

После этого в декабре прошлого года министр экологии Ерлан Нысанбаев подтвердил информацию по ужесточению административной ответственности за выброс мусора в неположенных местах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2182091-brosayushchih-musor-na-ulice-shymkentcev-pokazala-policiya-video/

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