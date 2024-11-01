Немалые деньги потратили с карты акмолинки в магазинах без ее ведома

Жительница Акмолинской области обнаружила, что с ее пропавшей банковской карты были потрачены более 1 млн тенге. Под подозрением оказалась родственница женщины, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 29 октября текущего года в отдел полиции Зерендинского района обратилась сельчанка, рассказавшая о том, что кто-то похитил ее карту и потратил все деньги, находившиеся там. Сумма ущерба составила более 1 млн тенге.

"Пострадавшая неожиданно обнаружила, что в кошельке отсутствует ее карта, на которой находились немалые деньги. Открыв выписку со счетов, она узнала, что деньги были потрачены во всевозможных магазинах Петропавловска", - рассказали в МВД.

После этого женщина была вынуждена обратиться за помощью в полицию. По факту кражи полицейские начали досудебное производство.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили владельцев данных магазинов, которые смогли предоставить записи с камер видеонаблюдения, по которым можно было вычислить правонарушителя.

"Благодаря служителям закона был установлен вор. Им оказалась родственница потерпевшей", - уточнили в МВД.

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