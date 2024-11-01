Павлодарцы шумели и мешали другим отдыхать

В Павлодаре полицейские батальона патрульной полиции за сутки пресекли 350 правонарушений, в том числе совершаемых водителями на дорогах, а также жителями, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ежедневно инспекторы службы батальона патрульной полиции заступают на службу в круглосуточном режиме, обеспечивая порядок на улицах областного центра.

"Только за истекшие сутки пресечено 350 различных нарушений. В том числе 50 водителей превысили скоростной режим, 35 не предоставили преимущество пешеходам, а 29 пешеходов переходили дорогу в неположенном месте", - рассказал заместитель командира батальона патрульной полиции УП Павлодара Максим Кустанов.

По словам стража порядка, полицейские выявили 24 факта распития алкоголя и появления в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

"18 человек нарушили правила благоустройства, 6 совершили мелкое хулиганство, еще 6 шумели в неустановленное время, мешая гражданам отдыхать", - отметил Максим Кустанов.

Ранее полицейские пришли на помощь жителю Павлодарской области, который пробил колесо на трассе, а запасное оказалось не подходящим по размеру. Стражи порядка остановили автомашину такой же марки и попросили запаску.

Также павлодарские полицейские помогли экстренно добраться в роддом жительнице Астаны, у которой начались схватки. В период проведения международных мероприятий в столице они осуществляли в Астане охрану общественного порядка и дорожной безопасности.