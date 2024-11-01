Ювелирные изделия на 60 млн тенге пытались ввезти в Казахстан под видом игрушек

В аэропорту Алматы выявили контрабанду ювелирных изделий с бриллиантами, которые прибыли из США под видом игрушек с недостоверными документами, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается на официальном сайте Главной транспортной прокуратуры РК, в последние годы борьба с контрабандой в Казахстане приобретает все большее значение.

Так, при таможенном контроле в аэропорту Алматы в одной из почтовых посылок были обнаружены ювелирные изделия с бриллиантами, прибывшие из США, под видом игрушек с недостоверными документами. По иску транспортной прокуратуры Турксибский районный суд передал изъятые ювелирные изделия общей стоимостью 60 млн тенге в собственность государства.

По еще одному иску Алматинской транспортной прокуратуры суд обратил в доход государства товары общей стоимостью более 48 млн тенге, прибывшие из Турции под видом геотекстиля.

Работа по выявлению и пресечению контрабанды продолжается, сообщает ведомство.

Напомним, в начале этого года в суде рассматривали дело по контрабанде, также прибывавшей в страну под видом игрушек. Казахстанец получал из США посылки с наркотиками, в крупном размере, под видом игрушек, а затем реализовывал их. Суд приговорил виновного к 10 с половиной годам лишения свободы.

В конце сентября сообщалось, что в Казахстан под видом перца и фасоли пытались незаконно ввезти 195 тысяч пачек сигарет.

Более необычный случай произошел в начале сентября: кошачьего лемура, который считается редким экзотическим животным, пытались ввезти в Казахстан без разрешительных документов.