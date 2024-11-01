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Детского тренера обвинили в хищении миллионов в Костанае

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Шорт-трек
Тренировка по шорт-треку. Иллюстративное фото: shironosov / Getty Images

В Костанае тренеру детских и юношеских команд по шорт-треку предъявили обвинение в хищении из бюджета 5,6 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, 21 октября прокуратура Костанайской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу о хищении бюджетных средств.

Расследование проводилось в отношении тренера по шорт-треку среди детских и юношеских команд КГУ "Школа высшего спортивного мастерства" Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области.

"В период с октября 2022 года по январь 2024 года, используя свое служебное положение, он составлял фиктивные авансовые отчеты с увеличением фактической суммы затрат путем незаконного отражения в них лиц, которые фактически на сборы и соревнования не выезжали. Поступившие денежные средства тренер присваивал себе", - рассказали в прокуратуре Костанайской области.

Сумма похищенных бюджетных средств составила 5,9 млн тенге.

"В последующем похищенные денежные средства вовлекал в законный оборот путем зачисления на депозитный счет, откуда получал ежемесячное вознаграждение по процентной ставке 9,6%", - отметили в суде. 

Сумма легализованного преступного дохода в виде процентного вознаграждения по депозиту составила 613,1 тыс. тенге. 

Эти деяния квалифицировали по п.1 ч.3 ст.189 (Хищение вверенного чужого имущества с использованием служебного положения, в крупном размере) и ч.1 ст.218 УК РК (Легализация (отмывание) денег).

Уголовное дело направили в суд №2 Костаная.

Ранее в Жамбылской области у тренера, проработавшего более 20 лет, обнаружили судимость в 1987 году, из-за чего мужчину уволили. Он оспорил это решение и был восстановлен на прежней должности.

А в Астане главу дирекции развития спорта по олимпийским видам признали виновным в хищении свыше 60 млн тенге бюджетных средств и получении взятки от подчиненного в размере 4 млн тенге. Наряду с руководителем осудили и сотрудника, оказавшего пособничество.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181603-detskogo-trenera-obvinili-v-hishchenii-millionov-v-kostanae/

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