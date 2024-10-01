"Более 20 лет воспитывал чемпионов": казахстанского тренера по боксу уволили из-за судимости

В Жамбылской области у тренера, проработавшего более 20 лет, обнаружили судимость в 1987 году, из-за чего мужчину уволили. Он оспорил это решение, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, при проверке сотрудников по поручению управления физической культуры и спорта установили наличие у тренера судимости в 1987 году за умышленное тяжкое телесное повреждение (по ч.2 ст.93 УК КазССР). В связи с этим в марте 2024 года его уволили.

"Житель села Акбулым, работая тренером по боксу, в течение более 20 лет воспитал многих чемпионов республиканских и международных турниров", - отметили в суде.

Тренер направил в суд иск к спортивной школе об отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула.

Выяснилось, что решением Верховного суда КазССР 1987 года содеянное тренером переквалифицировали с умышленного тяжкого телесного повреждения (ч.2 ст.93 УК КазССР) на телесное повреждение, причиненное при превышении пределов необходимой обороны (ч.1 ст.96 УК КазССР).

Жамбылский райсуд, рассмотрев дело, указал на то, что истец не относится к категории лиц, осужденных за убийство или умышленное причинение вреда здоровью, и не находится под уголовным преследованием.

"Поскольку ч.1 ст.96 УК КазССР не предусматривала умышленности деяния, основание для увольнения является недействительным", - установил суд.

В связи с этим суд иск удовлетворил полностью. Приказ об увольнении признан незаконным и отменен.

Истец восстановлен на прежней должности. В его пользу взысканы 781 тыс. тенге зарплаты за время вынужденного прогула.

Решение уже вступило в законную силу.

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