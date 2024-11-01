Мошенники начали сбор денег от имени семьи парня, погибшего под колесами Lamborghini блогера Алибекова

Мошенники начали собирать деньги якобы семье парня, погибшего под колесами Lamborghini Бейбита Алибекова. Об этом сообщил сам блогер в Instagram, передает NUR.KZ.

Бейбит Алибеков опубликовал скриншот Telegram-канала, который ведет сбор якобы для помощи семье 22-летнего казахстанца, погибшего при выполнении трюка на авто.

"Это мошенники. Никаких сборов никто не ведет. Будьте бдительны!" – подписал Алибеков скриншот.

Напомним, о трагическом инциденте стало известно несколько дней назад. Сам блогер рассказал, что после нескольких просьб он одолжил свой автомобиль 22-летнему казахстанцу, который хотел снять видео для конкурса.

"Я ему дал автомобиль в итоге, для его трюка, там конкурс какой-то был, точно не знаю. И вот одна из попыток его трюка... не вышла. Попал в больницу с тяжелыми травмами, и сегодня утром, к сожалению, скончался", – сообщил блогер, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

В полиции рассказали, что за рулем авто находился 45-летний мужчина. Сейчас по факту смерти парня возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.