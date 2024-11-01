Мошенники начали сбор денег от имени семьи парня, погибшего под колесами Lamborghini блогера Алибекова
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Мошенники начали собирать деньги якобы семье парня, погибшего под колесами Lamborghini Бейбита Алибекова. Об этом сообщил сам блогер в Instagram, передает NUR.KZ.
Бейбит Алибеков опубликовал скриншот Telegram-канала, который ведет сбор якобы для помощи семье 22-летнего казахстанца, погибшего при выполнении трюка на авто.
"Это мошенники. Никаких сборов никто не ведет. Будьте бдительны!" – подписал Алибеков скриншот.
Напомним, о трагическом инциденте стало известно несколько дней назад. Сам блогер рассказал, что после нескольких просьб он одолжил свой автомобиль 22-летнему казахстанцу, который хотел снять видео для конкурса.
"Я ему дал автомобиль в итоге, для его трюка, там конкурс какой-то был, точно не знаю. И вот одна из попыток его трюка... не вышла. Попал в больницу с тяжелыми травмами, и сегодня утром, к сожалению, скончался", – сообщил блогер, выразив соболезнования родным и близким погибшего.
В полиции рассказали, что за рулем авто находился 45-летний мужчина. Сейчас по факту смерти парня возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181513-moshenniki-nachali-sbor-deneg-ot-imeni-semi-parnya-pogibshego-pod-kolesami-lamborghini-blogera-alibekova/