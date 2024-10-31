Заготовленные на зиму пять тонн угля пропали у карагандинки

В Караганде задержали мужчину по подозрению в неоднократной краже угля из подвала многоквартирного дома. Ущерб составил 60 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Кировского отдела полиции УП Караганды по подозрению в краже задержали 52-летнего мужчину.

По версии следствия, задержанный, взломав замок, проник в подвал многоквартирного дома, в котором проживал, и похитил уголь, заготовленный на зиму соседкой. Причем проделывал это несколько раз.

Исчезновение пяти тонн топлива 66-летняя пенсионерка обнаружила, когда наступили заморозки. Сумму нанесенного ущерба женщина оценила в 60 тысяч тенге.

Задержанный дал признательные показания. Мужчина пояснил, что часть угля он продал неизвестным лицам, а часть использовал для собственных нужд. В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее заместитель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Казахстана Турар Жолмагамбетов в преддверии отопительного сезона раскрыл стоимость угля в регионах. По его словам, коридор от ключевых поставщиков составляет от 7,1 тыс. тенге до 9 тыс. тенге. В регионах, где потребители обращаются к региональным угольным операторам, цены колеблются от 8 до 26 тыс. тенге.

Помимо этого, Жолмагамбетов рассказал, что делать казахстанцам, чтобы не испытать нехватку угля зимой. В частности, он призвал жителей страны заранее подавать заявки.