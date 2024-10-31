Женщину забили до смерти в Актобе

В Сети появилась информация, что актюбинца подозревают в избиении своей гражданской супруги до смерти. В департаменте полиции региона прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

В пресс-службе ведомства сообщили, что подозреваемый в настоящее время задержан.

"Департаментом полиции по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан", - пояснили в ДП Актюбинской области.

Ранее сообщалось, что в области Абай мужчине вынесли приговор за покушение на убийство супруги после ее обращения в полицию с заявлением о домашнем насилии. Со словами "сначала тебя убью, потом сам умру" он нанес супруге удары ножом в область груди и шеи. Мужчину осудили на 8 лет лишения свободы.

А в Западно-Казахстанской области 73-летнего мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство супруги, с которой он прожил 48 лет. Как установил суд, он избил жену, а после задушил ее.