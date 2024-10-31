Женщину забили до смерти в Актобе
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В Сети появилась информация, что актюбинца подозревают в избиении своей гражданской супруги до смерти. В департаменте полиции региона прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.
В пресс-службе ведомства сообщили, что подозреваемый в настоящее время задержан.
"Департаментом полиции по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан", - пояснили в ДП Актюбинской области.
Ранее сообщалось, что в области Абай мужчине вынесли приговор за покушение на убийство супруги после ее обращения в полицию с заявлением о домашнем насилии. Со словами "сначала тебя убью, потом сам умру" он нанес супруге удары ножом в область груди и шеи. Мужчину осудили на 8 лет лишения свободы.
А в Западно-Казахстанской области 73-летнего мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство супруги, с которой он прожил 48 лет. Как установил суд, он избил жену, а после задушил ее.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181296-zhenshchinu-zabili-do-smerti-v-aktobe/