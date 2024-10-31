Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Женщину забили до смерти в Актобе

Опубликовано:

Мужчина угрожает женщине
Мужчина и женщина. Иллюстративное фото: PeopleImages / Getty Images

В Сети появилась информация, что актюбинца подозревают в избиении своей гражданской супруги до смерти. В департаменте полиции региона прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

В пресс-службе ведомства сообщили, что подозреваемый в настоящее время задержан.

"Департаментом полиции по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан", - пояснили в ДП Актюбинской области.

Ранее сообщалось, что в области Абай мужчине вынесли приговор за покушение на убийство супруги после ее обращения в полицию с заявлением о домашнем насилии. Со словами "сначала тебя убью, потом сам умру" он нанес супруге удары ножом в область груди и шеи. Мужчину осудили на 8 лет лишения свободы.

А в Западно-Казахстанской области 73-летнего мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство супруги, с которой он прожил 48 лет. Как установил суд, он избил жену, а после задушил ее.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181296-zhenshchinu-zabili-do-smerti-v-aktobe/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie