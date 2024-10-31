Павлодарца наказали за поставку санкционных товаров в Россию

Предприниматель из Павлодара экспортировал в Россию электронное оборудование, находящееся под санкциями. За это его привлекли к ответственности, передает Pavlodarnews.kz.

Как рассказала руководитель управления тарифного регулирования областного департамента госдоходов Гульмира Касенова, налоговые органы контролируют валютные контракты, заключенные со странами Евразийского экономического союза. Были обнаружены нарушения в этом направлении.

"Один предприниматель, участник внешней экономической деятельности, получил из Европы электронное оборудование и экспортировал его в Россию. Иностранный партнер в России готов был его оплатить, но наши банки не приняли оплату, так как товар оказался санкционным", - рассказала руководитель управления.

В итоге суд привлек павлодарца к административной ответственности.

Другой павлодарский предприниматель экспортировал картофель в Узбекистан.

"Он не обеспечил поступление указанной в договоре импортной выручки в соответствующие сроки. В соответствии со ст.51 КоАП штраф составил порядка 17 млн тенге", - пояснила Гульмира Касенова.

Как сообщил заместитель руководителя департамента госдоходов Руслан Рахимберды, валютный контроль по репатриации национальной и (или) иностранной валюты по экспорту или импорту органы госдоходов ведут с 1 января 2024 года.

Сумма штрафов превысила 110 млн тенге, а в суде находятся документы на 600 млн тенге. Несколько дел передали для расследования в департамент экономических расследований.

Ранее стало известно, что павлодарский бизнесмен заключил договор на миллионы, но услуги не оказал, из-за чего был признан недобросовестным участником госзакупок. Мужчина пытался обжаловать решение суда, но успеха не достиг.

В Павлодаре индивидуальный предприниматель попал под суд из-за пяти бутылок пива. Его привлекли к ответственности за алкоголь, проданный покупателю, не достигшему 21-летнего возраста.