Предприниматель попал под суд из-за пяти бутылок пива в Павлодаре

В Павлодаре индивидуального предпринимателя привлекли к ответственности за алкоголь, проданный покупателю, не достигшему 21-летнего возраста, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Павлодарской области полицейскими на постоянной основе проводятся мероприятия по пресечению и предупреждению нарушений антиалкогольного законодательства.

С начала года стражи правопорядка пресекли 228 фактов незаконной продажи алкогольной продукции.

"К примеру, в одном из магазинов по улице Ткачева выявлен факт реализации алкогольной продукции в неустановленное время лицу, не достигшему 21 года. Продавец реализовала пять бутылок пива", - рассказали в ДП Павлодарской области.

По данному нарушению в отношении индивидуального предпринимателя составлен административный материал и направлен в суд для принятия мер.

В полиции уточнили, что такие рейдовые отработки проводятся регулярно.

Отметим, что по ч.1 ст.200 КоАП РК реализация алкогольной продукции лицам в возрасте до 21 года влечет штраф на физических лиц в размере 10 МРП (36 920 тенге), на субъектов малого предпринимательства - в размере 40 МРП (147 680 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 80 МРП (295 360 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 120 МРП (443 040 тенге), с приостановлением действия лицензии.