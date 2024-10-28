33 кг щуки забрали у жителей Павлодарской области (видео)

В Павлодарской области полицейские изъяли у двух граждан 33 кг щуки. Мужчин привлекли к ответственности за нарушение правил рыболовства, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, вблизи села имени Мамаита Омарова полицейские заметили автомобиль Audi. При проверке в салоне они обнаружили надувную лодку, рыбу породы щука и рыболовную острогу.

Аналогично вблизи поселка Аксу была остановлена автомашина марки "Нива" с прицепом, в котором находилась резиновая лодка с мотором, фароискатель, рыба породы щука и орудия, которыми запрещена ловля рыбы - сети и острога.

Всего изъяли 33 кг щуки, назначена экспертиза.

"За грубое нарушение правил рыболовства и ловлю запрещенным орудием мужчины привлечены к административной ответственности, материалы направлены в суд для принятия решения. Транспортные средства помещены на специализированную стоянку", - рассказал первый заместитель начальника ОП Аксу Айдар Сламбеков.

Оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер" проводится на территории Казахстана с 20 октября по 19 ноября 2024 года.

Отметим, что по ч.3 ст.383 КоАП РК грубое нарушение правил рыболовства, за исключением любительского (спортивного) рыболовства, в запрещенные сроки, запрещенными орудиями или способами, в запрещенных местах, а также правил осуществления других видов пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере 20 МРП (73 840 тенге).

Ранее жителя Экибастуза привлекли к административной ответственности за ловлю рыбы на озере без путевки на рыбалку. За это нарушение предусмотрен штраф.