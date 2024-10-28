Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

33 кг щуки забрали у жителей Павлодарской области (видео)

Опубликовано:

Рыбу и запрещенные средства ловли изъяли у казахстанца
Осмотр автомобиля "Нива" с прицепом. Фото: polisia.kz

В Павлодарской области полицейские изъяли у двух граждан 33 кг щуки. Мужчин привлекли к ответственности за нарушение правил рыболовства, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, вблизи села имени Мамаита Омарова полицейские заметили автомобиль Audi. При проверке в салоне они обнаружили надувную лодку, рыбу породы щука и рыболовную острогу.

Аналогично вблизи поселка Аксу была остановлена автомашина марки "Нива" с прицепом, в котором находилась резиновая лодка с мотором, фароискатель, рыба породы щука и орудия, которыми запрещена ловля рыбы - сети и острога.

Всего изъяли 33 кг щуки, назначена экспертиза.

"За грубое нарушение правил рыболовства и ловлю запрещенным орудием мужчины привлечены к административной ответственности, материалы направлены в суд для принятия решения. Транспортные средства помещены на специализированную стоянку", - рассказал первый заместитель начальника ОП Аксу Айдар Сламбеков.

Оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер" проводится на территории Казахстана с 20 октября по 19 ноября 2024 года.

Отметим, что по ч.3 ст.383 КоАП РК грубое нарушение правил рыболовства, за исключением любительского (спортивного) рыболовства, в запрещенные сроки, запрещенными орудиями или способами, в запрещенных местах, а также правил осуществления других видов пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере 20 МРП (73 840 тенге).

Ранее жителя Экибастуза привлекли к административной ответственности за ловлю рыбы на озере без путевки на рыбалку. За это нарушение предусмотрен штраф.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2179673-33-kg-shchuki-zabrali-u-zhiteley-pavlodarskoy-oblasti-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie