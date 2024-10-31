"Нанес удары ножкой стула": кызылординца осудили за убийство жены из-за ревности

Жителю Кызылординской области вынесли приговор за убийство супруги ножкой деревянного стула во время семейной ссоры, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении подсудимого, которому предъявили обвинение в убийстве (ч.1 ст.99 УК), рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Кызылординской области.

"Подсудимый на почве возникший из-за ревности ссоры ножкой деревянного стула нанес несколько ударов по голове и различным частям тела супруги, причинив тяжелые телесные повреждения, несовместимые с жизнью, тем самым противоправно, умышленно причинил смерть последней", - установил суд.

Вина подсудимого была доказана материалами уголовного дела, заключениями экспертиз, а также показаниями свидетелей.

Приговором суда мужчина был признан виновным по ч.1 ст.99 УК. Путем частичного сложения наказаний окончательно ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

В соответствии с ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Летом в селе Кызылординской области тело 21-летней девушки с признаками насильственной смерти нашли в ее доме. Подозреваемым в жестокой расправе над молодой женой стал 26-летний местный житель. Он был задержан по "горячим следам".

А в Алматы вынесли приговор мужчине, обвиняемому в убийстве супруги и тайном хищении ее имущества в крупном размере. Казахстанца признали виновным и осудили на 15 лет лишения свободы.