Десятки алматинцев обвинили работников автосалона в мошенничестве на миллионы (видео)

Десятки алматинцев заявили о мошенничестве со стороны автосалона. По словам горожан, они хотели продать свои авто, но остались и без машин, и без денег, передает сайт телеканала КТК.

Потерявшие машины и деньги горожане собрались у здания прокуратуры. Как рассказали автовладельцы корреспондентам телеканала, они хотели быстро и выгодно продать свои машины. Помочь пообещали представители автосалона. Так называемые посредники должны были передать оплату в течение двух недель, но деньги так и не поступили.

"Пришла в салон, оставила машину. Через примерно месяц сказали, что есть покупатели. Они так и объяснили, что "сперва в компанию поступят, потом на ваш счет отправим". Но никаких денег нет", - поделилась Кымбат Абдумуталип.

Арлан Абдраимов опубликовал объявление на популярном сайте. Мужчина планировал продать машину за 11 миллионов тенге. С ним связались представители автосалона и предложили свои услуги. Заявили, что у них уже есть потенциальный покупатель. Владелец иномарки без доли сомнения переоформил авто на директора компании. С тех пор мужчина больше не видел свою машину. Обещанные деньги тоже не получил.

"Менеджер. Его звали Олжас. Он позвонил и сказал: "Мы ищем и подбираем автомашину для клиента, у которого есть одобрение в банке. У нас есть 100%-ный клиент, который купит у вас машину при условии, если вы к нам приедете, мы машину оценим".

На 14-й рабочий день, когда уже срок подходил, я приехал к ним в офис. Обратно спросил, когда будет оплата. Они сказали, сегодня-завтра. Местоположение моей машины до сих пор неизвестно. "Добросовестный" покупатель скрывается от правоохранительных органов. Машина не двигается с 24 августа", - поделился другой потерпевший Арлан Абдраимов.

Люди говорят, представители компании планировали удерживать от полной стоимости автомобиля комиссию в размере 500 тысяч тенге. При этом автовладельцы лично не были знакомы с будущими покупателями.

"Они говорили: «У нас есть готовый покупатель». Якобы женщина планировала подарить авто своему сыну. Я в лицо не видел их. Клиенту понравился автомобиль. Обещали, что деньги поступят в течение трех-семи дней. Но денег до сих пор нет", - рассказал Толеби Оналов.

Как утверждают люди, компания больше не работает по прежнему адресу.

В прокуратуре сообщили, что заведено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Подозреваемых трое. Все они представители автосалона. Сейчас находятся в изоляторе временного содержания. А практически у всех машин уже новые хозяева.

"Многие машины изначально были водворены на штрафстоянку. Потом по указанию прокуратуры Медеуского района под сохранную расписку были отданы некоторым владельцам. После того как мы узнали об этом, прокуратурой города было дано указание о том, чтобы водворить все эти машины обратно на штрафстоянку", - прокомментировал прокурор управления прокуратуры Алматы Бакдаулет Калиев.

Обманутые алматинцы надеются, что смогут вернуть потерянные машины. А подозреваемым за мошенничество в крупном размере грозит до семи лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Источник: КТК