Хотел купить авто: осторожность уберегла глухонемого карагандинца (видео)

В Караганде полицейские предотвратили мошенничество в отношении 28-летнего глухонемого местного жителя, который чуть не стал жертвой аферистов при попытке оформить кредит, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, Ерлан давно планировал приобрести легковой автомобиль и получил водительское удостоверение еще восемь лет назад. Однако из-за испорченной кредитной истории, возникшей несколько лет назад из-за задержек в выплатах, банки отказывали ему в ссуде.

В определенный момент Ерлан наткнулся на рекламу, предлагающую помощь в получении кредита, несмотря на плохую кредитную историю. Он связался с автором объявления и сообщил, что ему необходим заем в размере 3 млн тенге для покупки автомобиля.

Неизвестный представился менеджером одного из банков и заверил, что сможет помочь. Для начала мужчине предложили внести через терминал на указанный счет 37 тысяч тенге для сбора необходимых документов. После этого он должен был прийти в банк по указанному адресу для встречи с менеджером.

Однако Ерлан решил не переводить деньги и лично пришел в банк. Там он попытался выяснить, какой менеджер рекламировал свои услуги в социальной сети, показав сотрудникам банка объявление. Поняв, что мужчину пытаются обмануть интернет-мошенники, сотрудники банка вызвали киберполицию.

Полицейские объяснили Ерлану, что он столкнулся с аферистами, и посоветовали больше не общаться с ними.

"Первый шаг в предотвращении интернет-мошенничества - это бдительность. Необходимо быть внимательным к подозрительным запросам, ссылкам и предложениям на различных интернет-площадках. В данном случае именно осторожность Ерлана уберегла его от финансовых потерь", - подчеркнули в полиции.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали способ обмана казахстанцев. Под предлогом того, что срок действия SIM-карты заканчивается, аферисты выманивают код доступа в личный кабинет приложения банка. Одна из пострадавших - 63-летняя жительница Экибастуза.

Также стало известно, что мошенники начали представляться интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту.

Помимо этого, преступники активно применяют искусственный интеллект - они стали генерировать голоса своих жертв, чтобы вымогать деньги у их знакомых.