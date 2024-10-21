Полиция заплатит казахстанке 500 тыс. тенге за то, что плохо работала

Потерпевшая по уголовному делу о мошенничестве смогла доказать в судах, что полицейские бездействовали, что нанесло ей моральный вред, передает NUR.KZ со ссылкой на решение суда Актобе.

Как следует из материалов дела, еще летом 2022 года жительница Уральска обратилась в полицию с требованием привлечь к ответственности жительницу Астаны, которая, с ее слов, обманула ее почти на 60 млн тенге.

В полиции завели уголовное дело, а заявительницу признали потерпевшей. Но с того периода и по 2024 год уголовное дело не доходило до суда.

Потерпевшая жаловалась на органы досудебного следствия в суды. Межрайонный следственный суд Астаны, который рассматривал жалобы женщины, вынес 4 постановления, в которых признал незаконными бездействия сотрудников следственного отдела управления полиции района "Есиль", в производстве которых находилось уголовное дело по мошенничеству.

Суд также выяснил, что со стороны должностных лиц управления отсутствовал ведомственный контроль.

Потерпевшая, защитившая свои права, на этом не остановилась и потребовала, чтобы полиция и другие ответственные госорганы заплатили ей за моральный вред, который она получила от бездействия сотрудников.

Она предъявила судебный иск управлению полиции района "Есиль", Генпрокуратуре, МВД, ДП Астаны, свой моральный вред оценила в 600 тысяч тенге.

"В рамках возбужденного уголовного дела не произведен полный объем следственных действий, я столкнулась с системным бездействием ответчика, которое многократно суд признал незаконным", - отметила женщина.

Исковое заявление потерпевшей к правоохранительным органам рассматривал гражданский суд в Актобе.

Судья частично удовлетворил исковые требования и только к одному ответчику из пяти.

Суд установил, что незаконное бездействие должностных лиц следственного отдела управления полиции района "Есиль" причинило ей нравственные страдания, в том числе раздражение, подавленность и гнев.

Исходя из этого, суд в Актобе обязал управление полиции района "Есиль" заплатить истцу за моральный вред 500 тысяч тенге.

Исковые требования к другим ответчикам суд не удовлетворил, так как нет доказательств причинения ими вреда истцу.

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