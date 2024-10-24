Мать пятерых детей лишили свободы за присвоение 15 млн тенге в Шымкенте

В Шымкенте вынесли приговор бухгалтеру детского сада, матери пятерых детей, обвиняемой в хищении государственных средств на сумму более 15 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.

Подсудимую обвинили по п.2 ч.4 ст.189 УК (Присвоение вверенного чужого имущества в особо крупном размере лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, сопряженное с использованием своего служебного положения).

"Подсудимая, являясь бухгалтером детского сада №46 "Ақбөпе" при оплате коммунальных услуг и других платежей начисляла излишние суммы, которые перечисляла на свой счет, тем самым присвоила себе в общей сумме более 15 млн тенге, причинив государству ущерб в особо крупном размере", - установил суд.

Вина подсудимой была доказана собранными по уголовному делу документами.

Прокурор просил суд назначить ей наказание в виде лишения свободы.

Подсудимая признала вину и просила суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

"При назначении наказания подсудимой суд учел наличие смягчающих обстоятельств в виде чистосердечного раскаяния, полного возмещения причиненного ущерба, наличия на иждивении пятерых малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не имеется", - отметили в суде.

Подсудимую признали виновной. Ей назначили с применением ч.4,6 ст.55 УК наказание в виде двух лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных учреждениях.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.189 УК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, сопряженные с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее в Актюбинской области выявили растрату бюджетных средств на сумму свыше 240 млн тенге путем завышения зарплат, премий и отпускных в детсадах, а также фиктивных командировочных.