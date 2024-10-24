Мать пятерых детей лишили свободы за присвоение 15 млн тенге в Шымкенте
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В Шымкенте вынесли приговор бухгалтеру детского сада, матери пятерых детей, обвиняемой в хищении государственных средств на сумму более 15 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.
Подсудимую обвинили по п.2 ч.4 ст.189 УК (Присвоение вверенного чужого имущества в особо крупном размере лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, сопряженное с использованием своего служебного положения).
"Подсудимая, являясь бухгалтером детского сада №46 "Ақбөпе" при оплате коммунальных услуг и других платежей начисляла излишние суммы, которые перечисляла на свой счет, тем самым присвоила себе в общей сумме более 15 млн тенге, причинив государству ущерб в особо крупном размере", - установил суд.
Вина подсудимой была доказана собранными по уголовному делу документами.
Прокурор просил суд назначить ей наказание в виде лишения свободы.
Подсудимая признала вину и просила суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
"При назначении наказания подсудимой суд учел наличие смягчающих обстоятельств в виде чистосердечного раскаяния, полного возмещения причиненного ущерба, наличия на иждивении пятерых малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не имеется", - отметили в суде.
Подсудимую признали виновной. Ей назначили с применением ч.4,6 ст.55 УК наказание в виде двух лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных учреждениях.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Отметим, что по п.2 ч.4 ст.189 УК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, сопряженные с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Ранее в Актюбинской области выявили растрату бюджетных средств на сумму свыше 240 млн тенге путем завышения зарплат, премий и отпускных в детсадах, а также фиктивных командировочных.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2178260-mat-pyateryh-detey-lishili-svobody-za-prisvoenie-15-mln-tenge-v-shymkente/