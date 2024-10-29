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Миллион заплатит поликлиника матери ребенка в Кызылорде

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Женщина держит деньги в руках
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жительница Кызылорды, имеющая ребенка-инвалида, через суд добилась компенсации морального вреда от городской поликлиники на сумму 1 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жительница Кызылорды в 2016 году родила сына.

Ребенку сразу поставили диагноз "Острое нарушение мозгового кровообращения, геморрагическая форма. Супратенториальное кровоизлияние".

"И хотя он был взят на учет в городской поликлинике, ответственные работники не проводили диспансерного наблюдения за ребенком в полном объеме", - отметили в суде.

В результате в направлении во врачебно-консультативную комиссию для оформления степени ограничения в возможностях не было указано его наличие или отсутствие.

"Потому получилось так, что группа ограничения в возможностях ребенку присвоена лишь спустя 7 лет, в течение которых медработниками не велся диспансерный контроль за ребенком, не выдавались направления на лечебно-оздоровительные мероприятия, и они не проведены на должном уровне, а наблюдение специалистами по неврологической патологии проводилось не в полном объеме", - пояснили в суде.

В связи с выявлением этих фактов в ходе внеплановой проверки областным департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля участкового врача привлекли к дисциплинарной ответственности (выговор), а руководству поликлиники вынесли предписание об устранении нарушений по оформлению выплаты пособий детям с ограниченными возможностями и их воспитывающим за 2016-2023 годы.

"Невыполнение необходимых лечебных мероприятий и неоказание на должном уровне медпомощи привело к ухудшению здоровья ребенка. На это указала его мать, обращаясь в Кызылординский горсуд с иском о взыскании компенсации за причиненный моральный вред", - уточнили в суде.

Также, по словам женщины, в связи с тем, что направление на оформление группы ограничения в возможностях не было выдано своевременно - с момента рождения ребенка, у него была исключена возможность в получении лечения в санаториях.

Суд, изучив документы по делу, установил, что из-за неисполнения медучреждением своих обязанностей и неполучения надлежащей медпомощи ребенку его матери стало хуже, она испытала обиду, моральные и физические страдания.

В связи с этим суд удовлетворил иск: в пользу матери ребенка с поликлиники взыскали 1 млн тенге компенсации морального вреда. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее многодетная жительница Кызылорды взыскала с поликлиники 1,5 млн тенге в качестве возмещения морального вреда за ненадлежащее оказание медпомощи. Казахстанка после инъекции не могла ходить.

А жительница ЗКО обратилась к врачу в поликлинику, где учинила скандал. Она заплатит крупный штраф, так как суд посчитал, что женщина препятствовала работе медицинского персонала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2180121-million-zaplatit-poliklinika-materi-rebenka-v-kyzylorde/

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